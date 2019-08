Hong Kong | 5mila manifestanti occupano l’aeroporto | tutti i voli cancellati

Hong Kong - la tensione resta altissima : 13.30 Sono cinquemila i manifestanti che protestano bedati all'aeroporto di Hong Kong contro il governo locale e la Cina. Le autorità locali invitano i passeggeri presenti a lasciare il terminal prima possibile. tensione alta anche in città, dove si contano circa 40 feriti negli scontri di ieri con la polizia, armata di fucili con proiettili a cuscinetto e -oggianche di cannoni ad acqua. In Rete video degli scontri: la polizia manganella i ...

Tutti i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati cancellati per le manifestazioni di protesta : Tutti i voli in partenza lunedì dall’aeroporto internazionale di Hong Kong, esclusi quelli per cui i passeggeri avevano già fatto il check-in, sono stati cancellati per le manifestazioni a favore della democrazia e contro il governo locale e la polizia che

La protesta blocca i voli a Hong Kong. La polizia usa cannoni ad acqua : Non si placa la crisi a Hong Kong. La polizia ha deciso di dispiegare camion con cannoni ad acqua come nuovo mezzo per affrontare le manifestazioni pro democrazia che vanno avanti da oltre due mesi.I veicoli, dotati di videocamere di sorveglianza, sono stati introdotti dopo gli scontri di domenica fra polizia e manifestanti in una decina di siti della ex colonia britannica.Gli agenti hanno lanciato ieri lacrimogeni nelle vie dello shopping e in ...

“Gaffe” Versace su Hong Kong - chiede scusa anche Donatella : Per scusarsi con i clienti cinesi dopo la gaffe delle t-shirt che non attribuiscono Hong Kong e Macao alla Cina, il brand italiano della moda ha messo in campo anche la stilista, Donatella Versace. "Sono profondamente dispiaciuta per lo sfortunato recente orrore commesso dalla nostra Compagnia e che è attualmente discusso su diversi canali social media", ha scritto in un comunicato Donatella Versace, ripubblicato anche sulla pagina Facebook ...

Il decimo weekend di proteste a Hong Kong - in dieci foto : Maschere antigas, caschetti protettivi, scudi di plastica e gli onnipresenti ombrelli, ma anche parecchia violenza

A Hong Kong la polizia ha sparato di nuovo lacrimogeni contro i manifestanti : Sabato sera ora locale la polizia di Hong Kong ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti filo-democrazia che si erano riuniti per protestare contro il governo per il decimo weekend consecutivo. Gli scontri, che si sono verificati alla fine di una

Hong Kong - altri tre giorni di protesta. Ambasciatore Cina : “Usa non giochino col fuoco” : Hong Kong si prepara al decimo weekend consecutivo di proteste per chiedere maggiore democrazia. In centinaia sono arrivati all'aeroporto di Hong Kong per un sit-in che dovrebbe andare avanti per tre giorni. Secondo l'agenzia Dpa, i manifestanti sarebbero già migliaia. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell'ex colonia britannica e attirare l'attenzione internazionale. "HK to freedom", "Hong Kong verso la libertà", è ...

Amb.Cina : Usa aiutano proteste Hong Kong : 15.20 "Il mondo politico degli Stati Uniti sta dando sostegno e amplificando le idee dei manifestanti" a Hong Kong. Lo ha detto in una conferenza stampa l'ambasciatore cinese a Roma,Li Junhua. "Hong Kong è della Cina, e non accettiamo alcun tipo di interferenza straniera", ha aggiunto Li, che poi ha lanciato un avvertimento a Washington: "Chi di spada ferisce -ha affermatodi spada perisce". "A Hong Kong bisogna subito fermare il caos e la ...

Hong Kong - altri 3 giorni mobilitazioni : 14.35 Hong Kong si prepara al decimo week end consecutivo di mobilitazioni. All'aeroporto sono giunti in centinaia per partecipare a un sit-in di tre giorni.Nello scalo, per la seconda volta teatro di proteste dopo quelle del 26 luglio, è stata rafforzata la sicurezza. L'obiettivo dei manifestanti è sensibilizzare i turisti di passaggio nell'ex colonia britannica e attirare l'attenzione internazionale. "Hong Kong verso la libertà", è lo slogan ...

Hong Kong - la Cina contro i manifestanti : “Non giocate col fuoco”. E agli Usa : “Non interferite - non resteremo a guardare” : Sono già miglia i manifestanti pronti a partecipare al decimo weekend consecutivo di proteste a Hong Kong contro il governo locale. Manifestazioni che inizieranno con un sit-in di protesta all’aeroporto che, secondo le agenzie, andrà avanti per tre giorni. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell’ex colonia britannica e attirare l’attenzione internazionale: “HK to freedom”, “Hong Kong ...

È iniziata una manifestazione non autorizzata all’aeroporto di Hong Kong : Centinaia di persone si sono ritrovate venerdì all’aeroporto di Hong Kong per la prima di una serie di manifestazioni non autorizzate previste da oggi fino alla fine della settimana. I manifestanti si sono presentati vestiti di nero e con cartelli

Il mostro gialloverde e la resistenza di Hong Kong : Non sanno che fare. Il sogno gialloverde era che adesso si andava in vacanza, e poi le cose si rimarginano, Di Maio si azzitta un po', lo studio dell'avvocato del popolo chiude per ferie, la manovra tanto l'hanno già scritta le (ex) "merde" del Mef. E però invece c'è quella scocciatura della Costitu

Quanto durerà la resistenza a Hong Kong? : In due mesi di manifestazioni di piazza a Hong Kong, la polizia ha arrestato oltre 500 persone e ha sparato quasi 2000 colpi di gas lacrimogeni. Il conto non l’hanno tenuto gli attivisti ma Forbes. Iniziate pacificamente, con centinaia di migliaia di persone che hanno invaso le vie centrali della città, nelle ultime settimane di luglio, le azioni dei manifestanti si son fatte sempre più cruente arrivando a occupare, e ...

La protesta dei laser a Hong Kong : Centinaia di manifestanti pacifici li hanno usati per criticare la polizia, che aveva arrestato uno studente che ne possedeva alcuni