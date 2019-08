Heather Parisi si schiera con i manifestanti di Hong Kong

Fabrizio Frizzi - Heather Parisi e Renato Zero/ 'Stasera il varietà' a Techetechetè : A Techetechetè spazio al varietà con i ricordi 'degli anni numero 4', '64-'74-'84-'94. Nel montaggio, Fabrizio Frizzi, Renzo Montagnani, Renato Zero e...

LORELLA CUCCARINI/ Grand Tour e Heather Parisi è già dimenticata : LORELLA CUCCARINI accusata di essere 'sovranista' torna in tv all'esame 'Grand Tour'. Ci saranno nuovi attacchi da parte di Heather Parisi?

Heather Parisi le conduttrici tv mi fanno tristezza : La showgirl Heather Parisi ha rilasciato un’ intervista al portale “Italian do it better” e lancia pesanti frecciatine per alcune sue colleghe. Heather Parisi non è nuova a lanciare frecciatine velenose nei confronti di colleghe conduttrici tv o di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Prima di tutto c’è la sfida perenne con Lorella Cuccarini, durante l’intervista la ballerina si è concentrata su uno degli argomenti che le stanno ...

Heather Parisi - duro attacco alle colleghe. E parla del suo ritorno in tv : Heather Parisi torna a parlare di diritti civili, ma stavolta lo fa attaccando (duramente) le colleghe della tv che non fanno nulla di concreto per difendere i diritti della comunità LGBT. Questa la frecciatina, per niente velata, dell’ex showgirl alle Regine della televisione erette a “icone LGBT”, che si spenderebbero soltanto a parole a difesa dei diritti dell’uomo e della donna: “A costo di passare per ...

Heather Parisi attacca : “Non mi interessa stare in tv - alcune mie colleghe farebbero di tutto” : La ballerina americana più famosa d'Italia, Heather Parisi, in una lunga intervista parla del suo rapporto con la televisione e si lascia sfuggire qualche commento relativo all'atteggiamento di alcune colleghe. Inoltre, la showgirl affronta anche delle tematiche piuttosto delicate che toccano il mondo delle comunità LGBTQ, delle adozioni da parte di famiglie omosessuali e non ha paura di esternare i suoi pensieri a riguardo.Continua a leggere

Heather Parisi : "Icone gay? Andrebbe fatta una selezione" : Il portale BitchyF ha divulgato stralci di un'intervista del deejay Joao Turchi di Italians Do It Better a Heather Parisi che sarà pubblicata integralmente il 23 agosto sulla pagina Facebook.La showgirl, che ha da poco festeggiato i 40 anni di carriera, non freme per tornare sul piccolo schermo: “Nuovo progetto televisivo? Difficile. A me non interessa stare in tv a qualsiasi costo e con un passato come il mio, c’è davvero poco che potrebbe ...

Heather Parisi racconta di soffrire di agorafobia : La showgirl – ballerina Heather Parisi durante un’intervista fatta al “Corriere della Sera”, ha raccontato che quando era arrivata in Italia negli anni Settanta era vista in maniera molto strana: “Venivo guardata come un’aliena, forse per via degli occhi azzurri o per via dei capelli lunghi fino al sedere, per la mia esuberanza o per il mio accento. Questo mi faceva sentire ammirata e mi affascinava”. “La ballerina ha raccontato che ...

“Ci soffro”. Heather Parisi non ne aveva mai parlato prima : ecco cosa era costretta a fare : Di recente si è tornati a parlare di Heather Parisi e del rapporto che la lega alla sua rivale di sempre, Lorella Cuccarini, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Dopo la conferenza stampa si è avuta la certezza che sarà proprio la Cuccarini a prendere il posto di Francesca Fialdini a La Vita in diretta e questo ha ‘scatenato’ la ballerina e showgirl americana. “Non scherziamo! Per avere la ...

Heather Parisi vs Lorella Cuccarini/ Pippo Baudo : 'Ecco perchè si odiano' : Heather Parisi e Lorella Cuccarini, proseguono senza sosta le frecciatine a distanza tra le due showgirl: ecco le parole di Pippo Baudo.