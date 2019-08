Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il caveau di una banca (Getty Images)monetizzando iè più facile a dirsi che a farsi. Lo dimostra il caso di Weople, app che sulla portabilità deiha costruito il suo modello di business. La startup che l’ha creata, Hoda, si propone come un intermediario tra i suoi iscritti e le aziende che hannosu di loro: li reclama, forte di una delega, e permette di scegliere quali condividere in campagne di marketingzzate, guadagnando dalla monetizzazione. Il diritto alla portabilità deiè riconosciuto dal regolamento comunitario per la protezione dei, il Gdpr. In sostanza, dal 25 maggio 2018, un cittadino europeo può bussare alla porta di un’azienda o di una piattaforma che ha accumulato informazioni sul suo conto e farsi consegnare il pacchetto entro un mese. O può affidare il compito a un intermediario. Chi genera i...

antocalderone : Guadagnare vendendo i propri dati personali è più difficile del previsto - MilanoCitExpo : Guadagnare vendendo i propri dati personali è più difficile del previsto #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -