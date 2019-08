Governo ultime notizie | “Elezioni subito? Folle” | parla Renzi

Pensioni ultime notizie : Quota 41 per tutti subito con Governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Governo ultime notizie : esecutivo M5S-Pd - possibilità e scenario politico : Governo ultime notizie: esecutivo M5S-Pd, possibilità e scenario politico Dopo la rottura definitiva tra Lega e Movimento 5 Stelle, ci si interroga sugli scenari futuri. Si tornerà subito alle urne, come richiesto dal ministro dell’Interno, o si formeranno maggioranze alternative? Nonostante sia davvero impossibile, al giorno d’oggi, capire cosa succederà in questo frenetico agosto, si può affermare che una maggioranza ...

Governo Conte crisi - ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato : Governo Conte crisi, ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato Governo Conte crisi: ricapitolando le ultime tappe fondamentali della rottura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è possibile certamente affermare che il punto di non ritorno è stato il voto sulla Tav. Un voto che ha sancito una spaccatura definitiva tra la Lega favorevole alla realizzazione dell’opera pubblica ed i 5 Stelle che hanno sempre dichiarato la loro ...

Governo ultime notizie : Conte scarica Salvini ” Andrò in parlamento” : Governo ultime notizie: Conte scarica Salvini” Andrò in parlamento” Sul Governo ultime notizie fanno risuonare la eco della crisi lanciata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Questo Governo ha fatto un sacco di cose buone, ma è inutile andare avanti a colpi di no e litigi”. Le soluzioni? “Né rimpasti né governi tecnici: dopo questo Governo ci sono solo le elezioni”. Il leader leghista ha affermato di aver ribadito questo concetto al ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Governo - crisi alle porte - 9 agosto - : Ultime notizie di oggi, 9 agosto 2019: Governo, crisi alle porte, Salvini pronto a staccare la spina. Calciomercato, la Juve tiene Dybala

Governo ultime notizie : colloquio Conte-Mattarella - elezioni anticipate? : Governo ultime notizie: colloquio Conte-Mattarella, elezioni anticipate? Governo ultime notizie – Il voto e la spaccatura sulla Tav, in un certo senso annunciata, tra Lega e MoVimento 5 Stelle potrebbe aprire il solco definitivo all’alleanza di Governo e dare l’addio al Governo giallo-verde. Una alleanza nata intorno al programma del cambiamento, frutto di una mediazione che sin dall’inizio tutti sapevano fosse tra ...

Governo ultime notizie : Salvini “qualcosa si è rotto” - crisi in vista? : Governo ultime notizie: Salvini “qualcosa si è rotto”, crisi in vista? Non c’è stato il colpo di scena sul chiudere delle attività parlamentari. Si è votato per le mozioni sulla tav, con il Movimento 5 Stelle che ha interpretato il ruolo di opposizione insieme al gruppo (minoritario) di Liberi e Uguali. Carlo Calenda (PD) aveva proposto di abbandonare l’aula per evitare di regalare voti alla Lega e mantenere in vita il ...

Tav ultime notizie : mozione M5S può far cadere il Governo per Calenda : Tav ultime notizie: mozione M5S può far cadere il governo per Calenda Ultimo giorno di attività in Parlamento prima delle lunghe ferie agostane. Si chiude con il botto: con il voto delle mozioni sulla tav, uno dei temi più divisivi per la coalizione di governo e che rischia di far saltare in banco proprio all’ultimo giro. Si sa che Lega, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono favorevoli a procedere con la grande opera. Gli ...

Tav ultime notizie : Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” : Tav ultime notizie: Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” Superato lo scoglio del decreto sicurezza bis – sul quale, in realtà, non c’erano tanti dubbi sulla tenuta del governo -, tocca alla tav. Sull’alta velocità Torino-Lione, il contrasto tra Lega e 5 Stelle è sicuramente maggiore, anche se Di Maio sembra essersi arreso definitivamente all’idea che la grande opera si farà e rimettendosi alla volontà del ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - incontro Governo-sindacati del 5 agosto : Pensioni ultime notizie: Quota 100, incontro governo-sindacati del 5 agosto Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati avvenuto a Palazzo Chigi lunedì 5 agosto. L’incontro si è incentrato sugli obiettivi principali che occuperanno spazio nella prossima Manovra 2020. Dal canto loro, i sindacati hanno voluto esporre le proprie idee, in particolar modo in materia previdenziale. ...

Tav ultime notizie : Salvini “chi dice no mette Governo a rischio” : Tav ultime notizie: Salvini “chi dice no mette governo a rischio” Nella giornata di ieri, Matteo Salvini è intervenuto alla festa della Lega di Colico (in provincia di Lecco) e, ancora una volta, non ha perso l’occasione per attaccare e minacciare velatamente l’alleato di governo. Il 7 agosto si chiudono i lavori parlamentari (poi, liberi tutti e arrivederci a settembre) e si dibattono e votano le mozioni sull’alta velocità ...

Governo ultime notizie : Di Maio “escludo cada prima di settembre” : Governo ultime notizie: Di Maio “escludo cada prima di settembre” Nonostante le tensioni e le divisioni che crescono (per numero e intensità) ogni giorno che passa, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha assicurato che il Governo non cadrà prima di settembre. Governo ultime notizie: nonostante la sconfitta sullla tav, si va avanti Luigi Di Maio sembra essersi arreso alla vittoria dell’alleato leghista su uno dei temi più ...

Tav ultime notizie : manovra Pd per far cadere il Governo - il piano : Tav ultime notizie: manovra Pd per far cadere il governo, il piano La tensione è sempre più alta dalle parti di Palazzo Chigi. Le fratture tra le forze che compongono l’esecutivo aumentano ogni giorno di più (l’ultima, in ordine cronologico, la divergenza sulla riforma della giustizia avanzata dal guardasigilli Alfonso Bonafede). Se il decreto per le autonomie è un rebus ancora lontano dalla sua risoluzione definitiva (con ...

Governo ultime notizie : scontro M5S-Lega su Tav “bulli con i voti del PD” : Governo ultime notizie: scontro M5S-Lega su Tav “bulli con voti PD” Nonostante il tema più caldo del momento sia il tragico omicidio di un vice brigadiere da parte di un giovane ragazzo statunitense, le tensioni squisitamente politiche in seno al Governo non sembrano placarsi: al contrario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo attacco prolungato nei confronti della Lega. I pentastellati attaccano il carroccio sulla Torino-Lione ...