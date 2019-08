Governo | martedì alle 18 il Senato decide sulla data per votare la sfiducia al premier

Crisi di Governo - Senato si riunisce martedì alle 18 per decidere il calendario. Conte potrebbe riferire a Palazzo Madama il 20 agosto : La capigruppo del Senato ha deciso a maggioranza che l'aula si riunirà domani alle 18 per votare il calendario, e il 20 agosto l'assemblea potrebbe tornare a riunirsi per ascoltare le...

M5s - fonti confermano : "Martedì crisi di Governo sul decreto sicurezza-bis" - i 15 killer della maggioranza : Voci dal Senato. Voci che danno il governo gialloverde davvero appeso un filo. Come è noto, la maggioranza dispone solo di due voti in più rispetto alle opposizioni, 163 contro 161 (alla maggioranza manca anche il voto di Umberto Bossi, ancora in precarie condizioni di salute). E come è altrettanto