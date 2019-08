Governo | grillo lo sceriffo scappa e volano gli avvoltoi

Crisi di Governo - Grillo : “Sciacallaggio da avvoltoi persuasori. Rimanere uniti e parlare solo con gente elevata” : Il secondo post in tre giorni. E questa volta senza nomi ma con un consiglio chiaro: “Basta farsi trovare uniti e parlare unicamente con gente elevata e non in caduta libera“. Beppe Grillo interviene ancora nella gestione della Crisi di governo da parte del Movimento 5 stelle. E lo fa con un post pubblicato sul blog proprio mentre Luigi Di Maio interviene all’assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle per dire che ...

Governo - Di Maio : "La Lega ritiri i suoi ministri o sfiducia se stessa" | Grillo : Salvini sceriffo in fuga | Zingaretti : "Il Pd sia unito - crisi ed elezioni" : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Salvini : «Governo Renzi-Grillo? Attaccati a poltrona» Di Maio : «Ci affidiamo alle decisioni di Mattarella» : Il leader della Lega da Taormina replica all’intervista dell’ex premier al Corriere: «Chi perde tempo tifa per l’aumento delle tasse e per il caos»

Governo : Salvini a Grillo - ‘L’arrivo dei barbari? in democrazia parola spetta al popolo’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Bisogna salvare l’Italia dai nuovi barbari? L’Italia verrà salvata da 60 milioni di abitanti che voteranno, a meno che qualcuno non pensi che sia popolata da barbari, almeno in democrazia la parola spetta al popolo. Ogni giorno che passa è un giorno che prevede aumento di tasse e caos. Ditemi voi, lo chiedo agli italiani e agli investitori, un Governo Grillo-renzi cosa ...

"Governo Renzi-Grillo? Inorridisco". Salvini ha sempre più fretta di andare al voto : Fa una smorfia quando un cronista gli fa notare che Beppe Grillo è pronto a proseguire la legislatura con un esecutivo di scopo, che si tradurrebbe in un governo Pd-M5S. “Inorridisco al pensiero - taglia corto. Siamo seri, l’Italia ha bisogno di certezze, fermezza, chiarezza e tanti sì”. Per Matteo Salvini è il secondo giorno del “Beach Tour” tra la Basilicata e la Calabria. In polo, ...

La mossa di Grillo : niente elezioni e Governo di scopo : La mossa “politicista” la fa il comico. Beppe Grillo spiazza tutti e mette sul tavolo una bomba anti-Salvini che può essere utile a prolungare i tempi della legislatura e a dare fiato alla leadership di Luigi Di Maio. La trovata del leader appartiene – ed è questo che stupisce – al repertorio più tradizionale della politica italiana in tempi di crisi di governo. Non c’entra Fanfani, non ...