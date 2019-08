Governo di legislatura M5S-Pd-LeU | per lavoro e democrazia costituzionale

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) All’Italia, ora, è necessario unpienamente politico, di, sintesi di un’intesa tra M5S, Pd e, nella consapevolezza dei propri numeri, LeU. Unsotto la regia dei leader di M5S e Pd. Composto da ministri politici.Ha ragione Nicola Zingaretti: unistituzionale, di tutti, o quasi, contro la Lega, inizialmente per pochi mesi, poi trascinato sempre più avanti dalla paura del voto, per attuare la linea della Commissione europea in materia di bilancio pubblico, sarebbe un clamoroso autogol: inutile per i nodi veri di fronte al Paese, impotente rispetto alla partita aperta a Bruxelles sui commissari europei, ma efficace a dare ulteriore spinta a Matteo Salvini.Sarebbe undel presidente della Repubblica, fuori dal controllo politico dei partiti chiamati a sostenerlo, esecutore di quella linea della responsabilità ...

