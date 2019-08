Gli sviluppatori di Control puntano sull' esplorazione più che sulla rigiocabilità

Gli sviluppatori di Platinum Games ci parlano del loro approccio a Bayonetta e ai giochi d'azione : Atsushi Inaba e Hideki Kamiya di Platinum Games sono stati protagonisti al ChinaJoy 2019, e in questa occasione hanno parlato della storia della compagnia e dei giochi d'azione, con focus sul celebre Bayonetta.Ecco i punti salienti:Platinum Games ha iniziato la sua avventura senza soldi e solo grazie al talento. La società non aveva in mente giochi di azione in particolare, poiché tutto quello che volevano fare era realizzare qualcosa di ...

Niente paura - Google non punirà Gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate : Grazie all'intervento di un membro dell'Android Developer Relations, uno sviluppatore e conseguentemente tanti altri suoi pari non hanno più il timore di vedersi sospendere il proprio account perché non aggiornano più le proprie applicazioni non pubblicate. L'articolo Niente paura, Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Ooblets ricevono migliaia di insulti e minacce dopo l'accordo di esclusività con Epic : Gli sviluppatori indipendenti dietro Ooblets hanno recentemente annunciato un accordo di esclusività con Epic per lanciare il titolo come un'esclusiva a tempo per Epic Games Store. E i due sviluppatori di Glumberland - Rebecca Cordingley e Ben Wasse - hanno ricevuto un'enorme quantità di messaggi "odiosi, minacciosi" sull'accordo.Scrivendo su Patreon (via GI.biz), gli sviluppatori hanno parlato dei terribili messaggi che hanno ricevuto dopo aver ...

Google miGliora Featured Snippets con risposte più aggiornate e offre nuove opportunità aGli sviluppatori : Google continua a migliorare le funzioni offerte da Featured Snippets e propone nuove opportunità pubblicitarie agli sviluppatori. L'articolo Google migliora Featured Snippets con risposte più aggiornate e offre nuove opportunità agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Spiritfarer - il gioco deGli sviluppatori di Sundered - si mostra in questo nuovo video : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Thunder Lotus, creatore di stimolanti giochi indie disegnati a mano tra cui Jotun e Sundered, hanno pubblicato oggi un nuovo trailer per il loro prossimo gioco, Spiritfarer.Il trailer offre uno sguardo più approfondito al rapporto tra la protagonista Stella e gli spiriti passeggeri che incontrerà. Nel gioco esplorerete i temi dell'amicizia, sviluppando una relazione con i passeggeri e infine ...

A detta deGli sviluppatori Cyberpunk 2077 sarà un titolo molto noir : Nelle ultime ore l'attesissimo Cyberpunk 2077 ha ricevuto parecchie nuove informazioni molto interessanti, l'ultima proviene da un'intervista pubblicata da PlayStation Official Magazine in cui lo Story Director Marcin Blacha risponde ad alcune domande:"Cyberpunk 2077 non contiene alcun messaggio di scetticismo verso la tecnologia, anzi il protagonista accetta il mondo per quello che è. Ad esempio vi mostreremo cosa significa esagerare con le ...

Maneater : primo video diario deGli sviluppatori per l'open world RPG che ci farà vestire i panni di uno squalo : Tripwire Interactive ha pubblicato il primo diario degli sviluppatori per Maneater. Come si legge nel comunicato stampa, questo è il primo di una serie di video diari che descrivono in dettaglio le origini di Maneater e offrono uno sguardo ravvicinato su come gli sviluppatori di Tripwire Interactive (meglio noti per Killing Floor 2) stanno lavorando sul titolo.Maneater è descritto come un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo, ambientato ...

Doom Eternal : la demo analizzata daGli sviluppatori - articolo : Il QuakeCon 2019 si è rivelato un evento particolarmente fitto di panel e informazioni, riguardanti non solo i titoli presenti durante la convention, ma anche sul modus operandi degli sviluppatori che hanno preso la parola. Ovviamente, però, i riflettori sono sempre stati puntati sull'attesissimo Doom Eternal e non bisogna quindi stupirsi se il palco più "succoso" sia stato proprio quello relativo alla demo del titolo, giocabile per tutti i ...

Gli sviluppatori di Hitman al lavoro su una nuova IP : A quanto pare, IO Interactive non starebbe pensando solamente a Hitman 3. Recentemente, abbiamo appreso che lo studio starebbe già guardando a un nuovo capitolo che, probabilmente, sarà suddiviso in episodi.La compagnia, però, avrebbe altro in cantiere e si tratterebbe di una nuova IP, stando a quanto emerso dal documentario di Noclip.L'autore del video, Danny O'Dwyer, si è recato negli studi di IO Interactive e qui ha scoperto che lo studio è ...

Gli sviluppatori di Observer affrontano i nostri dubbi riguardo il gioco di Blair Witch - intervista : Non importa se vi piace the Blair Witch Project o se lo avete visto, tutti sapete già di cosa si tratta. C'è stato un tempo in cui non si poteva sfuggirgli. L'immagine della ragazza, con la faccia mezza fuori dall'inquadratura, il berretto di lana, la telecamera con l'angolazione sul naso, mentre piange sola nell'oscurità, era ovunque. La gente pensava persino che il film fosse reale, cadendo nella trappola del marketing. Un film a basso budget ...

Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per Gli sviluppatori alla fine del 2019 : Il team di Google pare sia al lavoro su un nuovo dispositivo Android TV dedicato agli sviluppatori ed il cui nome in codice è ADT-3. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per gli sviluppatori alla fine del 2019 proviene da TuttoAndroid.

A detta deGli sviluppatori - Star Wars Jedi Fallen Order è per certi versi simile a Sekiro : Star Wars Jedi Fallen Order è senza dubbio uno dei titoli più attesi di fine anno, si tratta di un action ambientato dopo la messa in atto dell'Ordine 66 sviluppato dal team Respawn.Durante una recente intervista gli sviluppatori hanno svelato qualche dettaglio interessante sul titolo, prima di tutto secondo il Lead Combat Designer Jason de Heras il gioco è molto simile a Sekiro: Shadows Die Twice:"E' confortante sapere che possiamo fare un ...

Gli sviluppatori di Batman Arkham Origins confermano di essere al lavoro su un gioco DC : Come forse ricorderete, Warner Bros Montreal è il team dietro a Batman: Arkham Origins, e se finora non abbiamo sentito molto parlare dei prossimi progetti dello studio, proprio in questi giorni è spuntata una notizia interessante.Sembrerebbe infatti che gli sviluppatori siano alle prese con nuovo progetto dedicato all'universo DC Comics, una possibilità che ovviamente apre a scenari estremamente interessanti.A confermare il fatto che il team ...

Wanderlust : Travel Stories è il nuovo gioco di Different Tales - studio composto daGli ex sviluppatori di The Witcher : Due ex sviluppatori di CD Projekt RED hanno formato un nuovo studio chiamato Different Tales. Artur Ganszyniec, ex Head Story Designer di The Witcher e Jacek Brzeziński, ex capo progetto che ha lavorato a The Witcher: Enhanced Edition e Dying Light, pubblicheranno Wanderlust: Travel Stories ad agosto.Ganszyniec e Brzeziński descrivono Different Tales come uno studio che vuole creare giochi narrativi. In Wanderlust i giocatori ...