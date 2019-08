Gli evangelici si aggrappano a Trump

Brasile - Bolsonaro si lega sempre più aGli evangelici : per le chiese minori libertà di evadere le tasse e giudice costituzionale : Non solo militari. Si fa sempre più stretta la relazione di Jair Bolsonaro con gli evangelici, cui deve la sua elezione, e già rappresentati nel suo governo da Damares Alves, ministra della Famiglia e diritti umani, famosa per le sue posizioni omofobiche e anti-abortiste. E’ stato infatti grazie anche al Fronte parlamentare evangelico, che conta più di 100 membri tra pastori e membri della collettività protestante, che il presidente del ...