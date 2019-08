Genoa | parla Saponara | “Ho buone sensazioni Sul mio nuovo ruolo…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Quello di Schone è un colpo ambizioso, indica una bella rotta per unche vuole ripartire dopo un’annata deludente. Ora noi siamo chiamati a mettere i tasselli per uncapitolo della storia del. Ho, la squadra ha un’idea di gioco ben precisa. Il mister ha chiare le proprie idee e stiamo lavorando per accontentarlo. Mi sono integrato subito nel gruppo e queste due settimane mi serviranno per entrare ancora di più negli schemi del mister“. Ai microfoni di Sky Sportuno dei nuovi acquisti del, Riccardo, Andreazzoli esce allo scoperto: “Mercato e obiettivi, vi dico tutto…” “Ho il compito di chi deve determinare le partite. Per vincere ci vogliono le giocate dei singoli e io come gli altri attaccanti siamo chiamati a tirar fuori qualcosa. Andreazzoli mi ha provato da mezzala? Conoscevo le sue ...

