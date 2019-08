GENNARO LILLIO E FRANCESCA DE ANDRÈ SI SONO LASCIATI Ecco perché lei segue l' ex

GENNARO LILLIO ha lasciato Francesca De Andrè : "Chi nasce quadrato non muore tondo". Lei torna con Giorgio? : Ufficialmente finita la relazione nata dentro alla casa del Grande Fratello tra il modello e personal trainer napoletano Gennaro Lillio, e la più famosa Francesca De Andrè. I due si sarebbe allontanati da qualche tempo, ma soltanto la settimana scorsa Gennaro avrebbe deciso di troncare definitivamente il rapporto, rendendosi conto che "Chi nasce tondo non muore quadrato", come da lui stesso scritto online in una lunga Instagram Story di sfogo ...

GENNARO LILLIO e Francesca De Andrè amore in crisi : La complicata storia d’amore nata al dentro la casa del “Grande Frarello” tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembrerebbe in crisi,da alcuni indizi social sembra che la love story abbia qualche problema. Prima Francesca posta dalle stories la canzone “ti dedico il silenzio” di Ultimo (parla di un amore che sta finendo), a cui ha riposto Gennaro sempre dal suo account: “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di ...

Francesca De Andrè e GENNARO LILLIO sono in crisi : La storia d’amore nata al “Gf” tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembrerebbe in crisi, da alcuni indizi social sembra che la love story abbia qualche problema. Prima Francesca posta dalle stories la canzone “ti dedico il silenzio” di Ultimo (parla di un amore che sta finendo), a cui ha riposto Gennaro sempre dal suo account: “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti – ha scritto – come qualsiasi ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e GENNARO LILLIO in crisi : «Aggressioni - parolacce e tradimenti» : Sembra essere entrata in crisi la storia d?amore, nata all?interno della casa del Grande Fratello 2019 fra Francesca De André e Gennario Lillio. I due aveva ufficializzato la...

GENNARO LILLIO e Francesca De Andrè si sono lasciati? Lui parla di ‘Aggressioni e tradimenti’ : Che sia già finita tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio? I due ex concorrenti del Grande fratello 2019, che si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa di Cinecittà (dopo la fine della tormentata relazione tra la stessa Francesca e il suo ex, Giorgio Tambellini), si sono mandati messaggi a distanza tramite Instagram che lasciano supporre che la loro storia sia già terminata. Francesca ha infatti pubblicato nelle Storie uno ...

Francesca De Andrè e GENNARO LILLIO si sono lasciati? La segnalazione : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono detti addio? Il gossip spiazza sono diverse ore che sta circolando on line un rumor che se confermato avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Francesca De Andrè e Gennaro Lillio siano in crisi. Sarà vero? Chissà, intanto poco fa anche la popolare influencer Deianira Marzano ha voluto dire la sua su tutta questa vicenda, facendo delle rivelazioni che ancora di più hanno acceso gli ...