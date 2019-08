Gennaro Lillio e Francesca De Andrè amore in crisi

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono in crisi : La storia d’amore nata al “Gf” tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembrerebbe in crisi, da alcuni indizi social sembra che la love story abbia qualche problema. Prima Francesca posta dalle stories la canzone “ti dedico il silenzio” di Ultimo (parla di un amore che sta finendo), a cui ha riposto Gennaro sempre dal suo account: “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti – ha scritto – come qualsiasi ...

Gennaro Lillio - crisi con Francesca De André? Lui smentisce e le dice "Ti amo" : Arriva la smentita sempre tramite Instagram dai diretti interessati. Niente crisi tra Gennaro Lillio e Francesca De André. A quanto pare le parole condivise dal modello napoletano ieri sul suo profilo non si riferivano a Francesca ma all'amore in generale. Ecco quanto appena spiegato da Lillio online: "Ragazzi vedo che vi allarmate così tanto. Io e Fra non ci siamo lasciati e una di quelle storie riguardo l’amore è semplicemente un mio ...

