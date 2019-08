Fonte : ilmattino

(Di lunedì 12 agosto 2019) Auto bloccate e traffico il il in via Giulio Cesare a. Ad istruire il passaggio delle vetture, ci sono cinque cassonetti dei rifiuti ed i cittadini della zona di via Campegna che - in due...

massimoneri90 : Fuorigrotta: staccata l’acqua per dissesto, i residenti bloccano la strada - Notiziedi_it : Fuorigrotta: staccata l’acqua per dissesto, i residenti bloccano la strada -