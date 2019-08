Frittata di zucchine e non solo | come farla bene

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ladiè forse la variante più nota di questa ricetta antichissima e dalle chiare origini contadine. È infatti a base di uova di gallina e di verdure anche povere, quelle che via via maturano nell'orto, comprese patate (un pizzico di maggiorana regala al piatto un aroma speciale), cipolle, radici, cavolfiori, bietole o peperoni (una ricetta non proprio leggerissima, molto diffusa al sud). O anche avanzi di spaghetti o pasta corta,è abitudine in Campania. In ogni caso, l'obiettivo è questo: unacompatta, bella da vedere, morbida all'interno e legggermente croccante in superficie. Italian omelette with zucchini.Getty ImagesPer ottenere unadi(o con qualsiasi altro ingrediente)questa basta seguire dieci semplici regole. 1. Dosi: la ricetta classica prevede 2 uova a testa. Mai superare le 8, ...

