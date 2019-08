Francia | barca si ribalta nella Manica | morti 3 bambini

Dopo 6 giorni - migranti sbarcano da Gregoretti. Li accoglieranno i vescovi ma anche Francia - Germania - Portogallo - Lussemburgo e Irlanda : Si sblocca Dopo sei giorni la situazione dei migranti a bordo della Gregoretti: Matteo Salvini concede l'autorizzazione allo sbarco dei 116 avendo avuto la "certezza" che tutti verranno ridistribuiti in alcuni paesi europei e in strutture messe a disposizione dalla Cei. E dunque, "non saranno a carico dei cittadini italiani". Ma il braccio di ferro sulla pelle di chi scappa dalla Libia non e' finito: il ministro dell'Interno ha gia' firmato il ...