Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono lasciati? La segnalazione

È crisi con Francesca De Andrè - Gennaro Lillio : “Aggressioni - parolacce e tradimenti” : Sarebbe già finito il legame tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Il botta e risposta via Instagram tra i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello lascia intendere che l’idillio tra i due sia ufficialmente terminato. È stato il modello napoletano a spiegare: “Aggressioni, parolacce e tradimenti. Meglio il silenzio”.

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio in crisi : «Aggressioni - parolacce e tradimenti» : Sembra essere entrata in crisi la storia d’amore, nata all’interno della casa del Grande Fratello 2019 fra Francesca De André e Gennario Lillio. I due aveva ufficializzato la relazione dopo che Francesca aveva lasciato l’ex Giorgio Tambellini, ma ora da alcuni indizi social sembra che la love story abbia qualche problema. Prima Francesca posta dalle stories la canzone “ti dedico il silenzio” di Ultimo (parla di un amore che sta finendo), a cui ...

Francesca De André e Gennaro in crisi due mesi dopo il GF : Francesca De André e Gennaro Lillio sono già in crisi due mesi dopo la fine del Grande Fratello. La love story, iniziata nella casa più spiata d’Italia, sembra arrivata al capolinea. A svelarlo sono i diretti interessati che su Instagram hanno condiviso alcuni pensieri che fanno pensare a una rottura. Francesca De André era entrata nel reality lasciando fuori il fidanzato Giorgio Tambellini, ma ben presto si era trovata a fare i conti con ...

Grande Fratello : aria di crisi tra Francesca De André e Gennaro Lillio : Grande Fratello: Francesca De André e Gennaro Lillio stanno ancora insieme? Ultime news Brutte notizie per i fan di Francesca De André e Gennaro Lillio. A quanto pare ci sarebbe aria di crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 16. A dare gli indizi proprio i diretti interessati, che su Instagram si sono […] L'articolo Grande Fratello: aria di crisi tra Francesca De André e Gennaro Lillio proviene da Gossip e Tv.

Ti dedico il silenzio. È crisi tra Gennaro Lillio e Francesca De André? : Sembra essere arrivata una crisi per Francesca De André e Gennaro Lillio, la coppia che si è conosciuta qualche mese fa all'interno del Grande Fratello. Lei dedica una canzone di Ultimo e lui risponde, dicendosi deluso-- Gennaro Lillio e Francesca De André sono in crisi o, comunque, stanno attraversando un momento di grande difficoltà. I due ragazzi si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello 16, quando la nipote di Faber era ...

Francesca De Andrè : "Papà Cristiano non mi ha mai cercata davvero. Con Gennaro è un bel momento" : Non c'è pace nella famiglia De Andrè. Tra Francesca ed il papà Cristiano, i rapporti sono ancora tesissimi. L'ex gieffina, come confessato al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, non ha intenzione di riavvicinarsi al padre dopo i tentativi (non andati a buon fine) del passato: Mio padre non mi ha contattata personalmente. Sono scenette che fa per accaparrarsi la parte mediatica. Non mi ha mai cercata davvero. Le mie sorelle in ...

Francesca De André non molla : “Mio padre non mi piace” : Francesca De André: nessuna pace con il padre Cristiano Francesca De André non cambia idea. L’ex protagonista del Grande Fratello non ha accettato l’invito del padre Cristiano De André a ricostruire un legame. Una decisione ben diversa da quella delle sorelle Fabrizia e Alice, che hanno invece trascorso una settimana di vacanza nella casa in […] L'articolo Francesca De André non molla: “Mio padre non mi piace” ...

Fabrizia De André fa da paciere : Proverò a riavvicinare papà e Francesca : Dopo un soggiorno a casa del padre, Fabrizia De André vorrebbe che anche sua sorella Francesca si riavvicinasse e prova a fare da paciere tra i due dopo tanti anni di lontananza. L'estate 2019 potrebbe finalmente sancire la pace tra Francesca De André e suo padre Cristiano dopo tanti anni di liti e di lontananza. Nei giorni scorsi c'è stato un primo timido segnale di riavvicinamento alle figlie da parte di Cristiano De André, che sui ...

Fabrizia De Andrè : "Parlerò con mio padre Cristiano cercando di andare incontro alle esigenze di Francesca" : Fabrizia De Andrè, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha chiarito, una volta per tutte, le dinamiche di riavvicinamento al papà Cristiano dopo mesi di scontri e tensioni che le hanno impedito di entrare nella casa del 'Grande Fratello'. Oggi, i rapporti tra padre e figlia sono assai distesi: La mia porta è sempre stata aperta, quindi sono contenta che lui si sia fatto avanti e che mi abbia ...

Francesca De André e il padre - la sorella Fabrizia : “Proverò a farli riavvicinare” : Fabrizia De André ha fatto pace con il padre e vuole aiutare anche la sorella Dopo il recente chiarimento con il padre Cristiano De André, Fabrizia De André è pronta ad aiutare pure la sorella Francesca De André. Quest’ultima, infatti, non ha risposto all’appello del cantante che, tramite i social network, ha chiesto alla figlia […] L'articolo Francesca De André e il padre, la sorella Fabrizia: “Proverò a farli ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè replica al padre Cristiano : "Il suo riavvicinamento è una mossa mediatica" : L'ex gieffina, al contrario della sorella Fabrizia, non crede al desiderio di riconciliazione espresso dal padre: "Pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata"

Francesca De André e Cristian Imparato attaccati : discussioni social : Grande Fratello news, Cristian e Francesca bersagliati: gli hater colpiscono ancora Cristian Imparato e Francesca De André sono tra i concorrenti del Grande Fratello 2019 maggiormente presi di mira. Adesso alcuni detrattori hanno persino deciso di criticarli insieme pubblicando messaggi sotto alle foto all’ex idolo di Io Canto, che non intende più stare in silenzio: […] L'articolo Francesca De André e Cristian Imparato attaccati: ...

Francesca De André nega la pace a papà Cristiano : “Non condivido la scelta di mia sorella Fabrizia” : Con un'intervista al settimanale Spy, la protagonista dell'ultimo Grande Fratello chiude a un riavvicinamento con il padre, che pochi giorni fa sembra aver ritrovato un'armonia con l'altra figlia, Fabrizia. Il padre aveva diffidato le due ragazze prima della loro apparizione nel reality condotto da Barbara d'Urso.Continua a leggere

Francesca De André - la (dura) replica al padre Cristiano : Anni di controversie e indifferenza hanno temprato il carattere di Francesca De André, che adesso non sembra volerne sapere di riavvicinarsi a suo padre. I presupposti per una rappacificazione c’erano tutti, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Qualche settimana fa, Cristiano De André aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un appello rivolto proprio alla sua secondogenita, nella speranza di convincerla a tornare da lui. Per ...