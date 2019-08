Fortitudo Bologna – È ufficiale l’arrivo di Pietro Aradori | il giocatore lascia la Virtus

Virtus Bologna-Fortitudo Bologna - quando si gioca il derby? Date delle sfide di andata e ritorno : il programma completo : Dieci anni: tanti ne erano passati dall’ultima volta in cui il derby di Bologna si giocò in Serie A, con la celebre tripla di Dusan Vukcevic che diede un enorme dispiacere al tifo fortitudino. In mezzo, c’è stato anche un doppio confronto in Serie A2, nell’anno successivo alla retrocessione della Virtus, in cui i bianconeri e la Fortitudo si spartirono la posta. Ora lo spettacolo della stracittadina più famosa dell’Italia ...

Basket : Pietro Aradori-Fortitudo Bologna - accordo sempre più vicino : Sembrava un’utopia, e invece il secondo passaggio dalla Virtus alla Fortitudo Bologna nel giro di pochi anni si sta per verificare. Dopo che, in A2, Guido Rosselli si è trasferito da una compagine bolognese all’altra, sta per accadere lo stesso in A, con Pietro Aradori al centro dell’intrigo di mercato. L’ormai ex capitano delle V nere, che Sasha Djordjevic ha eliminato dai piani della squadra, è ormai in procinto di ...