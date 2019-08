Formula 1 – Gp di Germania a rischio! La Mercedes taglia i fondi | il retroscena firmato

Fonte : sportfair

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il Gp didi1 è a rischio: laper la stagione 2020: Toto Wolff spiega di non poterne sostenere i costi come già accaduto in passato La prossima stagione di1 presenterà 22 Gp, ma forse quello dipotrebbe scomparire dal calendario. Lo annuncia direttamente Toto Wolff, team principal della, nonché sponsor principale che ha permesso di correre ad Hockenheim in questa stagione: ironia della sorte, nella gara peggiore per la scuderia tedesca. Toto Wolff ha spiegato che nella stagione in corso,è intervenuta personalmente per finanziare il Gp, ma che dalla prossima stagione non sarà più così: “lo scorso anno il contratto è statoin maniera spontanea. Avemmo un meeting la domenica mattina con Carey e Bratches e loro mi chiesero se fossimo in grado di colmare le distanze a livello economico per ...

MaxsoMagazine : Il gran premio del Messico si disputerà fino al 2022. L'accordo è stato annunciato lo scorso 8 agosto. Non ci sono… - Autoprove : #Formula1: il Messico mette mano al portafoglio e rinnnova il contratto ?? - mckillbill : Con questa formula temo non accetterà il trasferimento in Germania ????????? @SantucciFulvio @dydsix @Ale_Scofield… -