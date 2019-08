Finale Supercoppa Europea | dove vedere Liverpool-Chelsea in Tv

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 12 agosto 2019) La scorsa stagione ha dimostrato ancora una volta come il campionato inglese sia in grado di regalare spettacolo. La lotta per il titolo in Premier League si è risolta all’ultimo con il Manchester Citu che è riuscito a prevalere di un solo punto sul, ma sono state quattro inglesi anche le protagoniste delle finali … L'articoloin Tv

MorrisDantonio2 : @sy_healthy Pare che dopodomani una DONNA arbitrerà la finale Europea di Supercoppa,e dovrà per forza di cose coman… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Supercoppa: Klopp, Liverpool ha fame Dopodomani la finale contro il Chelsea a Istanbul -