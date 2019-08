Figlia Diabolik | domani non ci presenteremo al funerale

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – “noi non ci!”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Giorgia, ladi Fabrizio Piscitelli, in arte, in merito ai funerali del padre, ucciso la settimana scorsa, che si terrannomattina al cimitero Flaminio. L'articolonon cialproviene da RomaDailyNews.

ziggymarina : RT @diclelidia: Non possono semplicemente piangere la loro perdita, soffrire per il modo barbaro con cui è arrivata, combattere affinché ve… - DNAJUVE1897 : RT @diclelidia: Non possono semplicemente piangere la loro perdita, soffrire per il modo barbaro con cui è arrivata, combattere affinché ve… - giugo76 : RT @diclelidia: Non possono semplicemente piangere la loro perdita, soffrire per il modo barbaro con cui è arrivata, combattere affinché ve… -