Fedez e Chiara Ferragni | il conto a Ibiza è troppo salato | la reazione su Instagram

Chiara Ferragni "spaventa" Leone con i suoi piedi/ Fedez "Lello ha paura - li rifiuta" : Chiara Ferragni "spaventa" Leone con i suoi piedi. Fedez riprende la scena nelle Instagram Stories e scherza con la moglie: "Lello ha paura, li rifiuta".

Chiara Ferragni incinta? Lei e Fedez seminano indizi sui social : «Oggi hai le te*** grandi» : Fedez e Chiara Ferragni potrebbero essere in procinto di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone. Gli indizi social ci sono tutti, ma l'imprenditrice digitale riserva sempre qualche...

Chiara Ferragni e Fedez - amore e gravidanza (?) tra Ibiza e Formentera : Chiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, ...

Fedez e Chiara Ferragni - vacanze a Ibiza/ Foto - un dettaglio scatena i fan : 'Siete..' : Fedez e Chiara Ferragni continuano le loro vacanze estive a Ibiza col piccolo Leone. Alcune Foto scatenano i fan: 'Siete come noi, bravi!'

Uomini e Donne - Rosa e Pietro come Fedez e Chiara : la decisione sul figlio : Uomini e Donne, Rosa e Pietro genitori: la scelta per il figlio Domenico A pochi giorni dalla nascita del piccolo Domenico, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno già le idee chiare sul loro futuro. La coppia nata a Uomini e Donne seguirà l’esempio di Chiara Ferragni e Fedez, da un anno genitori del vivace Leone. […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa e Pietro come Fedez e Chiara: la decisione sul figlio proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni e Fedez a Noto : tuffi nel mare di Vendicari : La fashion blogger più ricca e ricercata d’Italia Chiara Ferragni e il rapper Fedez in vacanza in Sicilia tra lusso ed autoscatti. La coppia è tornata nello stesso posto dove meno di un anno fa si è giurata eterno amore. L’oasi verde della «Dimora delle balze», il casale dell’Ottocento che sorge lungo la strada che collega Noto a Palazzolo, da ieri ospita Chiara Ferragni, la più famosa fashion blogger del mondo, e Federico ...

Instagram : Hopper HQ stila la classifica dei piu pagati - in Italia Chiara Ferragni e Fedez : Quanto guadagnano gli influencer per pubblicizzare abbigliamento o make-up su Instagram? A rispondere a questa domanda è stato Hopper HQ, un programma che è in grado di organizzare e pubblicare in automatico post sui social. In cima a questa particolare lista c'è l'americana Kylie Jenner, con un incasso di circa un milione e 300 mila dollari per ogni foto postata. L'Italiana più pagata, invece, è Chiara Ferragni: la fashion blogger incassa quasi ...

Vacanze siciliane per l’influencer Chiara Ferragni e Fedez : Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez, scelgono la Sicilia per trascorrere le proprie Vacanze. La Regione diventa sempre di più metà per vip e personaggi più o meno famosi e facoltosi. La blogger e influencer Chiara Ferragni torna in Sicilia, una delle mete preferite in cui trascorrere momenti di relax con la famiglia nei luoghi più belli delle Vacanze siciliane. L’influencer più ricca d’Italia ha dato così inizio al suo tour, ...

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza - dopo il relax di lusso in Umbria li aspettano la Sicilia e Ibiza : Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente partiti per le vacanze. Come aveva annunciato l'influencer in un post sul suo profilo Instagram, quest'anno il loro periodo di relax li poterà prima in Umbria, poi in Sicilia e per concludere ad Ibiza. Già si affollano le stories della coppia che riprende paesaggi mozzafiato, dalla lussuosa location che li ospita tra le colline del centro Italia.Continua a leggere

Chiara Ferragni - Fedez e la foto di famiglia in partenza per le vacanze. Ma c'è l'attacco degli haters : Chiara Ferragni in partenza per le vacanze con Leone e Fedez. L'influencer più famosa del mondo si trova con la famiglia in Umbria per trascorrere qualche giorno di relax in una cornice...

Notte di passione senza Leone! Chiara Ferragni e Fedez scatenati a Tokyo : In una settimana di vacanze trascorse a Tokyo, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi dei momenti piccanti per celebrare la loro vita di coppia. Può dirsi una settimana avvincente quella che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni in Giappone. La biondissima influencer marketing starebbe mantenendo il riserbo su un progetto top secret. E tra visite presso i negozi dedicati ai Pokémon e capatine ai vari siti per collezionisti di ...

Fedez e Chiara Ferragni come Sailor Moon e Naruto : La fashion blogger Chiara Ferragni e Fedez sono in viaggio a Tokyo e le foto in versione cosplayer di Sailor Moon e Naruto non sono state particolarmente apprezzate dai fan dei due personaggi, mentre si trova in Giappone, la coppia ha deciso infatti di scattarsi alcune foto in cui appare con il look dei loro beniamini animati, tuttavia non tutti i follower hanno gradito. Chiara Ferragni ha voluto diventare Sailor Moon, Fedez, ha invece voluto ...

Chiara Ferragni - foto di famiglia con Fedez e Leone a Tokyo. Ma i fan notano un dettaglio : «Come fai?» : Chiara Ferragni e la foto di famiglia con Fedez e Leone a Tokyo. Ma i fan notano un dettaglio: «Come fai?». I Ferragnez stanno trascorrendo qualche giorno nella capitale...