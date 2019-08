F1 - Mondiale 2019 : il primo bilancio della gestione Binotto è fallimentare. 45 punti in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 - Mercedes lontanissima : La stagione 2019 della Formula 1 si sta godendo il meritato riposo delle brevi vacanze estive che porteranno team e piloti a ripartire carichi e magari anche un po’ più abbronzati tra tre settimane quando sarà il momento del GP del Belgio sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps. La pausa d’agosto è sempre un ottimo momento per tirare qualche bilancio e in casa Ferrari non si può certo ritenersi soddisfatti dell’inizio ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez sconfitto a Spielberg? La costanza resta la carta vincente : Domanda: quante volte vi sarete soffermati a guardare il sorpasso all’ultima curva di Andrea Dovizioso ai danni di Marc Marquez a Spielberg? Diverse. Sangue freddo, lucidità e tanto coraggio nella manovra del “Dovi”. Un qualcosa che ai nostalgici ha riportato alla mente l’azzardo di Valentino Rossi nel confronto con Jorge Lorenzo nel 2009 in Catalogna. Storie diverse ma emozioni simili. Tuttavia, pur nella sua bellezza, ...

Moto3 - GP Austria 2019 : Dalla Porta non brilla ma torna in vetta al Mondiale per un punto su Canet : Si fa sempre più entusiasmante ed incerto dopo il Gran Premio d’Austria l’unico vero duello iridato del MotoMondiale 2019, ovvero quello tra Lorenzo Dalla Porta e Aron Canet in Moto3. Se nelle due categorie maggiori i discorsi sembrano ormai chiusi in favore dei fratelli Marc (+58 su Dovizioso in MotoGP) e Alex (+43 su Luthi in Moto2) Marquez, nella classe leggera i giochi sono ancora apertissimi grazie al fantastico testa a testa ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi riparte dal Red Bull Ring con il sorriso - il peggio è passato? : Nel calendario del Mondiale MotoGP 2019 affisso nei box del team Yamaha, un Gran Premio era cerchiato con il colore nero, perchè il timore di una gara decisamente complicata era notevole. Si trattava proprio del Gran Premio d’Austria. Per quale motivo? La conformazione del tracciato del Red Bull Ring sembrava davvero la nemesi per la moto di Iwata. I lungh rettilinei del circuito della Stiria rischiavano di far pagare decimi preziosi nei ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes dominio - Ferrari a -150 punti! : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton vola - +62 su Bottas - Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tim Gajser vola a +177 su Jeremy Seewer : Il Mondiale Motocross MXGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Tuffi - Europei 2019 : Chiara Pellacani e Lorenzo Marsaglia lanciano il nuovo corso azzurro. Da ritrovare Tocci e Bertocchi. Ma la concorrena Mondiale è di altissimo livello : Tempo di vacanze anche per i Tuffi azzurri. E di bilanci. Dopo una stagione lunghissima e piena di luci e ombre, ma in ogni caso con il nuovo corso definitivamente partito. A un anno dai Giochi di Tokyo 2020. Come si è già detto tante volte, in questo momento è quella continentale la dimensione ideale per la nazionale guidata da Oscar Berton e non a caso proprio agli Europei di Kiev sono arrivate quelle medaglie impossibili da ...

Rugby - Test Match estate 2019 : Inghilterra-Galles 33-19. Gli ospiti perdono la possibilità di salire al numero uno del ranking Mondiale : L’Inghilterra vendica la sconfitta patita nell’ultimo Sei Nazioni e batte il Galles per 33-19 nel primo dei Test Match estivi di Rugby in preparazione alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone. Si trattava però di uno degli incontri più importanti per gli ospiti, che in caso di pareggio o vittoria avrebbero scavalcato la Nuova Zelanda in vetta al ranking mondiale. Nel primo tempo parte subito a tutta ...

Classifica Mondiale Moto2 2019 : la graduatoria generale dopo il GP Austria. Alex Marquez in fuga - +43 su Luthi : Alex Marquez prosegue la propria fuga in testa alla Classifica del Mondiale Moto2, lo spagnolo ha concluso il GP d’Austria al secondo posto approfittando al meglio del contatto tra Bastianini e Marini e chiudendo così alle spalle di Brad Binder. Il fratello minore di Marc vanta ora 43 punti di vantaggio su Thomas Luthi che si è dovuto accontentare del sesto posto a Spielberg. Di seguito la Classifica generale del Mondiale Moto2 ...

Classifica Mondiale Moto3 2019 : la graduatoria generale dopo il GP Austria. Dalla Porta in testa - +1 su Canet : Lorenzo Dalla Porta si è riPortato al comando della Classifica del Mondiale Moto3, il centauro italiano ha concluso al sesto posto il GP d’Austria e ha così sorpassato lo spagnolo Aron Canet che si è dovuto accontentare della decima piazza. L’alfiere della Leopard Racing precede di una lunghezza il centauro iberico e i due atleti si contenderanno il titolo iridato negli ultimi otto appuntamenti della stagione. Di seguito la ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes dominio - Ferrari a -150 punti! : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton vola - +62 su Bottas - Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...