Europa Verde | Ptpr va bloccato per tutela centri fotovoltaico

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – “Il Piano Paesistico Territoriale Regionale appena approvato alla Pisana vae riformulato in passaggi che consideriamo strategici per ladelle coste laziali e del centro storico della Capitale e per mantenere gli impegni assunti con l’UE al fine di produrre, fino al 2030, circa 4 GW l’anno di energia pulita tramite nuovi impianti fotovoltaici. Il nuovointroduce limitazioni all’utilizzo delle aree agrarie classificate come ‘di valore’ e ‘di continuita” per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici: una disposizione inaccettabile per chi ha a cuore l’ambiente, dietro la quale sembra esserci un preciso disegno per impedire lo sviluppo dell’energia solare fotovoltaica proprio nel momento in cui gli investitori italiani e stranieri sono tornati a investire capitali nella regione Lazio. A ...

fattoquotidiano : Tav, protesta di Europa Verde. Bonelli: “Mozione M5s? Una farsa. Hanno votato decreto sicurezza sapendo che chi pro… - Piu_Europa : RT @carmelopalma: Un governo fondato sull'agenda Casaleggio, che regali alla Lega il ruolo di vittima e al M5S una nuova verginità, servire… - GiancarloGarci6 : RT @Carlo_Arelli: Ma voi vi immaginate dopo aver conosciuto un #Conte in Europa vedersi arrivare un inutile scurrile Cinghiale Verde? ??????… -