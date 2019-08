Emergenza rifiuti | dichiarazione del sindaco di Ragusa

Simeone : Zingaretti si dimetta - in Regione è Emergenza rifiuti : Roma – “Non bastavano le criticita’ romane, adesso l’emergenza rifiuti scatta anche in provincia. Prendo atto della lettera indirizzata dal presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e da una ventina di sindaci al governatore Nicola Zingaretti. Intendo sollecitare quest’ultimo a prendere posizione su questo annoso problema. Come e’ noto, nel territorio pontino due impianti sono ad oggi indisponibili per ...

L?Emergenza rifiuti ora obbliga Roma alla discarica in città : Roma dovrà fare la discarica, dovrà farla in fretta. Ama non ha neppure un piano industriale, così la Capitale rischia di subire le iniziative di altri soggetti. Significa...

Rifiuti a Roma - per l?Ama «tutto regolare» : ma ecco le strade dell?Emergenza : Se passeggiando sotto casa notate ancora i mucchi di pattume accanto ai bidoni, sappiate che almeno per l?Ama è tutto «normale». La partecipata dei Rifiuti ieri, a un soffio...

Rifiuti a Roma - l’Emergenza è ora : Quest’estate, c’è un’alta probabilità che voi e la vostra spazzatura vi siate detti un addio imbarazzante: entrambi vi aspettavate di non rivedervi mai più e invece vi siete incontrati nuovamente poco dopo all’angolo della strada di casa. La crisi dei Rifiuti sta colpendo fortemente Roma, ma la gestione dei Rifiuti costituisce un problema per altre regioni meridionali, con discariche traboccanti di spazzatura e impianti di ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’Emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

Rifiuti : Emergenza Palermo - M5S presenta esposto in procura : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – I consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo hanno presentato oggi un esposto in procura per la nuova emergenza Rifiuti che sta vivendo la città di Palermo. “La situazione è insostenibile – affermano gli esponenti del M5S – La città è ricolma di ingenti quantità di Rifiuti a causa dei disservizi che sono stati registrati in queste settimane. Dai cumuli ...

Emergenza rifiuti Roma 2019 : piano del comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Caos rifiuti - tregua per Roma : viaggi all?estero e zero discariche - il piano punta solo all?Emergenza : Centomila tonnellate di rifiuti pronte a partire via nave per tre anni. Direzione: i termovalorizzatori di Stoccolma e da ottobre, di Goteborg, in Svezia. Ma non solo: ci sono trattative a buon punto...

Emergenza rifiuti a Roma : pace Raggi-Zingaretti. La sindaca : "Fate la differenziata" : Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma siglano la pace sull’Emergenza rifiuti nella capitale. Dopo l'accusa di qualche giorno fa di Virginia Raggi sull’ordinanza "inapplicabile" della Regione - con tanto di video dall’impianto della Rida chiuso di domenica - i toni sembrano cambiati. "Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ...

Roma - Emergenza rifiuti : il prefetto in campo : La nomina di un commissario ai rifiuti per Roma, per ora, è esclusa. Anzi, neanche se ne parla, bandita anche la parola “emergenza”. Spetterebbe al governo, è un gesto...

Uscita Emergenza rifiuti prossima settimana - caccia a impianto estero : Roma – Salvo sorprese (che nessuno si augura) legate ad eventuali manutenzioni o rallentamenti negli impianti, la prossima settimana Roma dovrebbe uscire dall’emergenza legata alla mancata raccolta dei rifiuti. Dopo l’ordinanza regionale di venerdi’ scorso e, la contestuale messa a disposizione di spazi di trattamento, smaltimento e termovalorizzazione da parte di tutti gli impianti regionali, gli operatori di Ama hanno ...

Emergenza rifiuti : via a cabina di regia a ministero Ambiente : Roma – “Al ministero dell’Ambiente e’ iniziata la cabina di regia sui rifiuti a Roma, con il ministro Sergio Costa, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il prefetto Gerarda Pantalone”. Cosi’ sull’account twitter del ministero dell’Ambiente. L'articolo Emergenza rifiuti: via a cabina di regia a ministero Ambiente proviene da RomaDailyNews.

Emergenza rifiuti : Di Maio a ministero Ambiente prima di incontro su Roma : Roma – Blitz del vicepremier Luigi Di Maio al ministero dell’Ambiente prima del tavolo sull’Emergenza rifiuti di Roma tra il ministro Sergio Costa, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco Virginia Raggi. Secondo quanto si apprende, Di Maio si sarebbe intrattenuto in un breve vertice con il ministro e la sindaca di Roma per poi abbandonare la sede del dicastero di via Colombo dopo una ventina di minuti. Al ...