Emergenza incendi in Spagna | continua a bruciare l’isola di Gran Canaria | 1500 ettari in

Stato di Emergenza in Amazzonia - aumentano gli incendi a causa della deforestazione : 1.699 fonti di fuoco nella prima metà dell’anno : Il governo dello Stato di Amazonas, in Brasile, ha dichiarato lo Stato di emergenza di fronte agli incendi boschivi favoriti dall’aumento della deforestazione, che il mese scorso è cresciuta del 278%, secondo i dati dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe). “La misura mira a contenere i roghi che degradano la foresta, la nostra risorsa più importante“, ha affermato il governatore ad interim di Amazonas, ...

Incendi in Sardegna : la Regione dichiara lo stato di Emergenza : La Giunta regionale della Sardegna ha dichiarato lo stato di emergenza in riferimento agli Incendi del mese di luglio, che hanno devastato soprattutto l’Ogliastra e il Nuorese con centinaia di ettari di territorio colpiti. Su proposta dell’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis si è deliberato di richiedere al presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. La direzione ...

Il motore dell’aereo si incendia in volo - fumo dalla cabina e atterraggio d’Emergenza : 19 feriti : atterraggio di emergenza a Valencia per il volo della British Airways BA422 partito ieri da Londra e diretto in Spagna: uno dei motori si è incendiato mentre era in volo e il fumo ha invaso la cabina, terrorizzando i 175 passeggeri a bordo. 19 i feriti, di cui 3 sono rimasti intossicati e trasferiti in ospedale.Continua a leggere

Incendi - ancora Emergenza al Sud e nelle Isole : 20 roghi in Sardegna - continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia : continua l’emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di ...

Emergenza incendi in Siberia - “la situazione è catastrofica” : bruciata un’area grande come Lombardia e Piemonte : Una squadra di Greenpeace Russia ha documentato i massicci incendi che stanno interessando la grande foresta del Nord nella regione di Krasnoyarsk in Siberia. Nonostante le dichiarazioni delle autorità, spiega l’organizzazione in una nota, “l’intensità degli incendi non sta diminuendo e anzi, la distruzione di 4,3 milioni di ettari di foresta (una superficie equivalente a quella di Lombardia e Piemonte messi insieme) e ...

Emergenza incendi in Sicilia : in tre giorni 63 roghi hanno bruciato 356 ettari di territorio : Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti incendi. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha fatto fronte a questa Emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri. In 72 ore sono stati impiegati, complessivamente 25 mezzi aerei, tra elicotteri e Canadair, che hanno portato a termine 264 lanci sui roghi che hanno colpito la Regione. ...

Incendi : M5S - ’Emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti irrimediabilmente scappati. Musumeci ne prenda atto e corra ai ripari subito, cominciando a considerare quella degli Incendi come ...

Emergenza incendi in Sicilia - in fiamme ettari di macchia mediterranea : famiglie evacuate e intossicate - massima allerta per le prossime ore [FOTO LIVE] : Un primo weekend di agosto di Emergenza in Sicilia, interessata in queste ore da profondi incendi che da ieri pomeriggio flagellano boschi e vegetazione. Diversi incendi, alcuni dei quali anche di vaste proporzioni, hanno interessato ieri il territorio della provincia di Trapani. Tra le zone più colpite anche il borgo di Scopello e la frazione balneare di Lido Valderice dove i poliziotti sono intervenuti per evacuare alcune famiglie le cui ...

Russia devastata dagli incendi - stato di Emergenza nelle regioni di Krasnojarsk e Irkutsk : almeno 500 focolai attivi : nelle regioni russe di Krasnojarsk e Irkutsk, e parzialmente anche in Buriazia, è in vigore lo stato di emergenza a causa degli incendi di massa che hanno colpito l’area orientale del Paese. Lo ha riferito il ministero delle Emergenze (responsabile per la protezione civile) della Federazione Russa. Le regioni della Russia orientale sono le più colpite dagli incendi, ma i fumi si stanno diffondendo anche in Siberia e nell’Estremo ...

Emergenza incendi in Sardegna - 15 famiglie evacuate nel Nuorese : Roberto Bordi Un vastissimo incendio è scoppiato domenica sera vicino a Niniscola (Nuoro). A fuoco decine di ettari di boschi: chiusa la Statale 131 ed evacuate 15 famiglie. I canadair costretti a lasciare la zona delle operazioni per il forte vento Domenica da dimenticare in Sardegna a causa degli incendi. 26 i roghi che hanno colpito l'isola, cinque dei quali hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale ...

Incendi in Portogallo : terminata la fase di Emergenza nel centro del Paese : In Portogallo, la lotta contro gli Incendi boschivi che hanno colpito il centro del Paese dura da 4 giorni, ma adesso la situazione è in miglioramento: la protezione civile ha spiegato che spera di “superare” la fase di emergenza nel corso della giornata. “Abbiamo fatto uno sforzo costante e cercheremo di proseguire questa mattina“, ha dichiarato il comandante Luis Belo Costa, portavoce dei servizi di protezione civile, ...

Incendi in Sardegna - nuova Emergenza in Ogliastra : evacuati resort e abitazioni - fiamme alimentate dal maestrale : E’ di nuovo emergenza Incendi in Ogliastra, nella provincia di Nuoro, dove nel fine settimana si è registrato un vasto rogo che ha investito quasi ottocento ettari di terreno nella zona di Tortolì, causando danni ingenti. Le fiamme sono ripartite questo pomeriggio e dalle 17 un vasto Incendio sta interessando la località marina di Cea, rinomata per i suoi faraglioni rossi a poche bracciate dalla riva nel territorio di Bari Sardo. Si è reso ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Emergenza incendi in Sardegna - 13 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Bologna, annuncio di Sinisa Mihajlovic: 'Ho la leucemia'. emergenza incendi in Sardegna., 13 luglio 2019,