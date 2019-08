Elia Viviani e l' arte di cavalcare il vento

Elia Viviani ed Elena Cecchini trionfano agli Europei - diventando la coppia più medagliata del ciclismo italiano : Elia Viviani ed Elena Cecchini sono la super coppia del ciclismo italiano: entrambi sono saliti sul podio degli Europei, tenutisi a Alkmaar in Olanda. A riportare la notizia è ilCorriere della Sera.Assieme da sempre, lui corre in Belgio, lei in Germania, i due si incrociano nei pochi giorni di libertà tra il Friuli e Montecarlo. Cecchini infatti ha vinto sabato l’argento, dietro l’olandese Amy Pieters, mentre il ...

Ciclismo - Elia Viviani superstar : il palmares dell’azzurro - dal trionfo olimpico al sigillo europeo : Elia Viviani è il nuovo campione europeo di Ciclismo. trionfo di forza per l’azzurro che è di fatto uno dei corridori di punta dell’intero movimento. Vincente sia in pista che su strada, negli ultimi anni è stato capace di conquistare affermazioni nei grandi giri, così come nelle rassegne continentali e mondiali. Di certo l’oro olimpico conquistato a Rio de Janeiro 2016 nell’omnium è stata una delle sue più grandi ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : partiti! Elia Viviani fa sognare - Groenewegen l’uomo da battere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 L’omaggio del gruppo a Bjorg Lambrecht. No words #ForBjorg #euroroad19 pic.twitter.com/pMIJieeVJ0 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) August 11, 2019 11.30 partiti! Inizia la corsa! 11.29 Tutto pronto ad Alkmaar (Olanda) per il via di questa prova in linea maschile Elite. 11.26 L’uomo da battere sarà l’olandese Dylan Groenewegen, che è il favorito numero uno ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : Elia Viviani fa sognare - Groenewegen l’uomo da battere. Ma occhio a Trentin… : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione della prova in linea maschile – Il borsino dei favoriti della gara Elite maschile – Il medagliere degli Europei di Ciclismo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Questa rassegna continentale ad Alkmaar (Olanda) si chiude con la ...

Ciclismo - Elia Viviani alla Cofidis : ‘Nel 2020 più tappe al Tour - la Sanremo e la Gand’ : Si concluderà a fine stagione la fortunata avventura di Elia Viviani alla Deceuninck Quickstep. Dopo due anni ricchi di successi, in cui si è inserito stabilmente tra i velocisti più forti e completi del gruppo, il veronese ha scelto l’offerta della Cofidis per continuare la sua carriera e concretizzare sul piano economico il grande salto di qualità di cui è stato protagonista. Viviani sarà seguito nella squadra francese da Fabio Sabatini, uno ...

Ciclismo – L’annuncio della Cofidis : ufficiali le firme di Elia Viviani e Fabio Sabatini : La Cofidis ufficializza un importante doppio colpo di mercato: ingaggiati Elia Vivia e il suo ‘uomo di fiducia’ nelle volate Fabio Sabatini L’estate sportiva è sinonimo di mercato. E se i notiziari sportivi sono ricchi di notizie riguardanti il calciomercato, per il quale vi rimandiamo alle news di Calcioweb, non è da trascurare anche il mercato del Ciclismo. In casa Bahrain Merida è arrivato Mikel Landa, ma anche la ...

Ciclismo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Elia Viviani il capitano - Trentin e Ballerini le mine vaganti : Tutto pronto in terra olandese, in quel di Alkmaar, per i Campionati Europei di Ciclismo 2019 che vedranno il proprio clou ovviamente domenica, 11 agosto, con la prova in linea degli élite uomini. L’Italia è detentrice del titolo, conquistato l’anno scorso a Glasgow con Matteo Trentin: sul percorso piatto, che prevede però un tratto di pavé, situato nella regione della Frisia Occidentale, gli azzurri vogliono il bis. Andiamo a ...