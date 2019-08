È tornato sul podio Romano Fenati | il motociclista della frenata sulla moto avversaria

ASUS ZenFone 6 è tornato : è di nuovo disponibile all’acquisto sul sito ASUS : Buone notizie per chi ha deciso di acquistare ASUS ZenFone 6 direttamente dallo store ufficiale del produttore : lo smartphone, infatti, è di nuovo disponibile L'articolo ASUS ZenFone 6 è tornato: è di nuovo disponibile all’acquisto sul sito ASUS proviene da TuttoAndroid.

Inter - Lautaro Martinez è tornato : “ho parlato molto con Conte - lui punto tutto sul lavoro” : L’attaccante dell’Inter ha parlato al ritorno dall’Argentina, soffermandosi su ciò che lo aspetta lavorando con Antonio Conte Lautaro Martinez è tornato a disposizione di Antonio Conte, esaurendo il periodo di riposo concesso dall’Inter dopo la Copa America. Il Toro si è presentato alla Pinetina, stringendo la mano al nuovo allenatore e salutando i suoi compagni, vecchi e nuovi. Spada/LaPresse Intervenuto poi ai ...

Dolomiti bellunesi - sono tornato sulla Marmolada. E ci ho raccolto l’immondizia : Anche quest’anno sono andato in montagna. Sulle Dolomiti bellunesi. Nelle zone stravolte dal vento di “Vaia”, nell’ottobre scorso. Interi boschi rasi al suolo e con essi sentieri non sempre riaperti, nonostante i volontari del Cai abbiano fatto l’impossibile. Nonostante in molti rifugi il personale si prodighi in informazioni e consigli. La gran parte degli alberi spezzati oppure addirittura strappati dal terreno rimangono dove il ...

Nina Moric - il post commovente sul figlio Carlos : «Un anno che sei tornato a vivere con me. È finito un incubo» : Nina Moric dedica un post su Instagram al figlio Carlos Maria, nato dall'amore con Fabrizio Corona. «Ormai è un anno che il mio incubo è finito - scrive -. Ormai è...

DIRETTA PARMA MAIA ALTA/ Risultato live : Roberto Inglese è tornato in gruppo : DIRETTA PARMA MAIA ALTA streaming video e tv: cronaca live della partita amichevole che la squadra ducale gioca contro una selezione locale.

Superbike - Risultato gara-2 GP USA 2019 : Laguna Seca dà il bentornato a Chaz Davies! Rea allunga ulteriormente su Bautista : Grandi emozioni in gara-2 del GP degli USA 2019 di Superbike, che riporta dopo oltre un anno alla vittoria il centauro della Ducati Chaz Davies, davvero perfetto per tutto il corso della gara e capace di interrompere la striscia di sei vittorie del nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea, giunto secondo a poco più di tre secondi ma ovviamente molto felice del weekend concluso. Ducati non arrivava qui con grandi aspettative ma Laguna Seca è uno ...