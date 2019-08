E’ convinta di essere la sosia di Raffaella Fico | condivide sui social le sue foto nelle

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 12 agosto 2019)Parvolo èdiuguale ae per dimostrarlo ha aperto una pagina Facebook ufficiale nella qualele sueidentiche pose della showgirl napoletane. AncheParvolo è napoletana e ha raggiunto in pochissimo tempo oltre 50 mila fan. Per dimostrare la sua somiglianza conpuntualmente gli scatti che la mostrano in costume e in qualsiasi posa. Ladisostiene che i suoi fan la cercano ovunque, all’uscita di ristoranti e negozi e che lei oramai ha dovuto organizzare una squadra di truccatori egrafi che la segue ovunque.Parvolo ha detto che l’unica differenza tra lei e laè che lei porta gli occhiali l’ex di Balotelli no. La donna ha detto che in questi pochi mesi pensa didiventata un vero fenomeno della rete.

Corriere : Buongiorno ?? ai lettori con questa frase tratta dall'ultima intervista di Rita Levi-Montalcini a Luisa Monini del… - PiaZorzi : RT @Corriere: Buongiorno ?? ai lettori con questa frase tratta dall'ultima intervista di Rita Levi-Montalcini a Luisa Monini del @corriere,… - Firmino57 : RT @Telosaes: Non avevo pianificato di diventare un politico. Ero semplicemente una giovane madre convinta che i parchi nel centro di Sydne… -