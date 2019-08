Due italiani sono stati pestati a sangue a Valencia | Aggrediti perché gay

Due ragazzi gay italiani insultati e picchiati a Valencia : Due ragazzi gay italiani sono stati aggrediti, la scorsa notte, a Valencia, in Spagna. Andrea, di 19 anni, della provincia di Vercelli, e Luca, 25enne milanese, stavano uscendo da una discoteca gay,...

Spagna - aggressione omofoba - Due ragazzi italiani picchiati in discoteca : “Fottuti gay” : Due giovani italiani aggrediti a Valencia, all'uscita da una discoteca gay. La scena è stata ripresa in un filmato. Le due vittime sono Andrea di 19 anni, della provincia di Vercelli, e Luca, 25 anni, della provincia di Milano. I due dopo essere stati soccorsi sporgeranno denuncia presso il consolato italiano. I due giovani sono stati assaliti all'urlo di "Fucking Asshole, Fucking Bitch, etc". La denuncia è partita da Fabrizio Marrazzo, ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Due equipaggi italiani accedono alla Medal Race. Berta/Caruso in lotta per il podio - Ferrari/Calabrò all’ottavo posto : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali 470 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche di Tokyo 2020. La spedizione azzurra ha già raccolto un bilancio abbastanza soddisfacente raggiungendo con due imbarcazioni la Medal Race in programma domani e si giocherà le proprie opportunità per raccogliere una medaglia in campo femminile. Le condizioni del vento hanno permesso lo svolgimento ...

La storia di Vittoria - sconfigge il tumore e vince Due ori agli Italiani di nuoto paralimpico : Sette interventi chirurgici, una gamba amputata, ma ora la 23enne Vittoria Bianco, di Putignano, in provincia di Bari, è letteralmente rinata. Sette interventi chirurgici, una gamba amputata e il terrore di essere divorata dalla malattia. Poi la rinascita, il ritorno in vasca e i due ori ai Campionati Italiani Finp, la federazione italiana di nuoto paralimpico che accoglie atleti con disabilità fisica e visiva. Una sorta di resurrezione quella ...

Adam El Hamami e Ramy Shehata - i Due ragazzi che contribuirono a sventare il dirottamento dell’autobus a San Donato Milanese - sono diventati cittadini italiani : Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi di origine egiziana che contribuirono a sventare il dirottamento di uno scuolabus che trasportava 51 tra bambini e ragazzini, hanno ricevuto oggi la cittadinanza italiana per meriti speciali. La cerimonia si è

CdM – Il Napoli per l’attacco segue Ben Yeder : incontro con i procuratori. Sul giocatore altri Due club italiani : Per l’attacco il Napoli pensa a Ben Yeder Il Napoli pensa anche all’attacco e lo fa seguendo Ben Yeder del Siviglia. A tale riguardo parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il calciatore era già stato accostato al Napoli dai media spagnoli. Stando a Estadio Deportivo il calciatore non verrà ceduto per meno di 40 milioni di euro, la clausola rescissoria inserita nel contratto. Sul giocatore ben tre ...

Su tre film italiani in concorso a Venezia - Due sono napoletani : Su tre film italiani alla Mostra del cinema di Venezia, due hanno Napoli per culla e per sfondo. Lo scrive oggi Il Mattino. Parliamo di “Il sindaco del rione Sanità”, di Mario Martone e di “Martin Eden”, del regista casertano Pietro Marcello. Martone, tra l’altro, torna in concorso a Venezia a un anno da “Capri-Revolution”, un bis che non è da tutti, commenta il quotidiano. Il terzo film italiano in gara ...

I Due ori italiani ai Mondiali di nuoto : Vinti uno dopo l'altro da Gregorio Paltrinieri e da Federica Pellegrini, alla sua ottava medaglia mondiale consecutiva nei 200 metri stile libero

Filippo Irdi e Ermanno Zanella : Due imprenditori italiani che hanno lanciato un brand di occhiali in Austria : Filippo Irdi, romano di 30 anni, web marketing, insieme al quasi coetaneo designer Ermanno Zanella (31 anni) sono i co-founders di Uptitude, un’azienda che ha lanciato sul mercato online un brand di occhiali realizzati attraverso il riutilizzo delle vecchie tavole da snowboard e sci dismessi. Uptitude ridà vita a questi materiali sotto forma di occhiali da sole e da vista. Lo fanno da fuori dall’Italia. Sostenuti dalla loro community e ...

Elmas - l’agente : “Club italiani ed inglesi hanno provato a soffiarlo al Napoli! Due i motivi della scelta…” : L’ag. di Elmas parla della trattativa con il Napoli Mercato Napoli, Eljif Elmas è un nuovo giocatore azzurro. Tuttomercatoweb intervista così in esclusiva George Gardi, rappresentante di Eljif Elmas, artefice della trattativa con il Napoli. Queste le dichiarazioni dell’agente: Elmas al Napoli: non possiamo definirla certo una trattativa lampo “Fino all’ultimo ci sono stati dei club che hanno cercato di fare suo il giocatore, ...

Atletica – Diamond League : Due italiani nella tappa di Londra - Crippa e Desalu sfidano le stelle europee : Yeman Crippa sarà impegnato sui 5000 metri mentre Fausto Desalu gareggerà nei 200 metri Due azzurri a Londra in Diamond League, nell’unico meeting su due giornate del massimo circuito internazionale. Ad aprire il weekend sarà Yeman Crippa sui 5000 metri, in una delle prime gare del programma, sabato 20 luglio (alle 15.13 ora italiana). Per il 22enne trentino delle Fiamme Oro è un ritorno nella capitale britannica appena due settimane dopo ...

Mondiali di nuoto 2019 – Due italiani a caccia di medaglie : il programma delle gare azzurre di domani : Due italiani in gara: il programma della seconda giornata dei Mondiali di nuoto 2019 Sono iniziati ufficialmente oggi i Mondiali di nuoto 2019: gli atleti di tutto il mondo si sfidano nelle vasche di Gwanju, in Corea del Sud, per andare a caccia di preziose medaglie. Oggi, per quanto riguarda gli italiani: Giovanni Tocci ed Eleonora Bertocchi hanno staccato i pass per le finali delle rispettive gare di tuffi, mentre domani solo due ...

Verona : pestaggio clochard - fermati tre senza tetto - sono Due italiani e un romeno : Verona, 10 lug. (AdnKronos) - sono tre senza tetto, due italiani ed un romeno, i fermati per il pestaggio del clochard avvenuto la notte dell'8 luglio alla stazione di Villafranca di Verona. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Verona, assieme al personale del Compartimento Polfer di

Insulti razzisti e botte a un uomo del Gambia. Arrestati Due italiani vicini all'estrema destra : Due italiani vicini all’estrema destra romana sono stati Arrestati a Roma per aver insultato con epiteti razzisti e picchiato un uomo del Gambia. I fatti risalgono allo scorso 17 giugno, nel quartiere San Lorenzo. I due italiani, di 45 e 50 anni, entrambi con precedenti penali, avevano aggredito con calci e pugni l’uomo che aveva riportato lesioni guaribili in trenta giorni.Ora, a distanza di quasi un mese la polizia ha eseguito le ...