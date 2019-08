Domani aula Senato su calendario | il 20 comunicazioni Conte La road map

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 12 agosto 2019) L'delsi riunira'alle 18 per stabilire ildefinitivo della seduta del 20 agosto sulleche rendera' il presidente del Consiglio, Giuseppe, decisione assunta oggi dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza. Ma poiche' non vi e' stata unanimita' in capigruppo, ilnon e' definitivo. Spettera' all', appunto, pronunciare l'ultima parola. E tocchera' alle forze politiche che in capigruppo hanno avanzato una proposta diversa - e' il caso di Lega, FdI e FI, che hanno chiesto che l'venisse convocata mercoledi' 14 e non sulledibensi' sulla mozione di sfiducia al premier - avanzare e mettere ai voti la richiesta di modifica del.Recita infatti l'articolo 55 del regolamento del: "Il, se adottato all'unanimita', ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In ...

