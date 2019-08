Domani al Senato voto su calendario | il 20 le comunicazioni di Conte

Crisi di governo - Domani l’aula del Senato voterà il calendario. Pd-Leu : forzatura inaudita : Il 20 agosto l'assemblea tornerà a riunirsi per ascoltare le comunicazioni di Conte

Crisi - in corso vertice dei capigruppo Il Pd : «Aula Domani forzatura inaudita» Dem - M5S e misto avranno 159 senatori : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori

Tav : Domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos : Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Sarà l’ultimo bivio prima della pausa estiva ed M5S e Lega prenderanno strade diverse, anche se almeno per ora dovrebbero continuare a camminare nella stessa direzione senza mettere a repentaglio la tenuta del governo. domani mattina per le 9 è convocata la seduta del Senato per esaminare le sei mozioni presentate sulla Tav, dopo l’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di proseguire ...

Tav : Domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Fi, Pd e Fdi, se presenti in maniera compatta, sulla carta dispongono invece di 130 voti, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, a partire da quello di Emma Bonino, prima firmataria di una mozione, sottoscritta anche da Riccardo Nencini, Pier Ferdinando Casini e Mario Monti, favorevole alla Tav.A quel punto quindi la Lega, se i suoi voti non dovessero risultare determinanti, potrebbe anche decidere di non affondare ...

Tav : Domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Contrasti emersi in tutta la loro evidenza con le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, in totale disaccordo con chi si dice contrario alla Tav. In ogni caso rimangono tuttora interrogativi su quello che sarà al Senato l’atteggiamento della Lega, che non ha presentato suoi testi e che solo all’ultimo momento deciderà come valutare quelli depositati dagli altri partiti, a partire naturalmente da ...

Senato : Domani voto su mozioni Tav - poi pausa fino al 2 settembre : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – Dopo il voto sulle mozioni Tav in programma domani mattina, anche per il Senato inizierà la pausa estiva. I lavori, come ha deciso la Conferenza dei capigruppo riunitasi questa mattina, riprenderanno lunedì 2 settembre con le attività delle commissioni. L’Aula invece tornerà a riunirsi martedì 10. L'articolo Senato: domani voto su mozioni Tav, poi pausa fino al 2 settembre sembra essere il primo su ...

Salvini : “Domani in Senato per decreto sicurezza bis. Di Battista? Potrei mandarlo a ca…” : Ultima giornata di vacanza a Milano Marittima con polemica per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha fatto sapere, rispondendo a una domanda su Alessandro Di Battista, che potrebbe mandarlo a quel paese durante il comizio di stasera. Il vicepremier ha detto che domani sarà in Senato per il voto sul decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Salvini : “Domani sarò al Senato - vedremo se avremo i numeri”. E su Di Battista : “Stasera potrei mandarlo a ca…” : “Stasera a Colico potrei mandare a cagare Di Battista“. “Domani sarò in Senato“. L’ultima giornata in Romagna di Matteo Salvini si chiude con un annuncio e un nuovo capitolo della polemica con l’esponente dei 5 Stelle. Il tutto a poche ore dall’inizio di una settimana fondamentale per la tenuta del governo gialloverde. In questo senso va interpretata la presenza del leader leghista nella capitale nel ...

Russia-Lega - Matteo Salvini : "Io Domani in Senato? Vediamo" : Matteo Salvini svicola sulla sua presenza domani in Senato dove il premier Giuseppe Conte parlerà sul caso Russia-Lega. “Vediamo - dice il vicepremier a Bibbiano -, sarò a Roma: ho un comitato per l’ordine e la sicurezza sui migranti e non solo, vediamo se gli orari saranno compatibili...”.Intanto nell’aula della Commissione Difesa al Senato è in corso l’assemblea dei senatori Pd in vista ...

L’Italia vista dalla Luna : Domani il convegno al Senato con Piero Angela e Samantha Cristoforetti : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del Presidente e ...