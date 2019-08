Disabili e lavoro | partito il progetto di inclusione dell’Unione lotta alla distrofia Le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ilcome strumento disociale e risposta concreta alle aspirazioni delle persone contà. L’obiettivo dovrebbe essere quello, ma in Italia le cose vanno diversamente. Secondo i dati pubblicati dall’Istat e provenienti dall’Indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, risultano occupati meno del 18% deiin età lavorativa. E nel sud neanche uno su 10 ha un. Le donneche hanno un’occupazione, poi, sono solo il 10,4% rispetto ad un 24,6% degli uomini. Per cercare di fare qualche passo avanti l’Unione italianamuscolare (Uildm) ha lanciato ildi“Plus: Per unutile e sociale”, che ha vinto il primo bando “unico” previsto driforma del Terzo Settore. Per 50sono già partiti i percorsi professionali per l’avviamento al. “Le attività ...

