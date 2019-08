DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019 Streaming video e tv | Berrettini sfida Londero

DIRETTA ATP Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : via alle prime partite! : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000. Oggi 12 agosto spicca il rientro di Andy Murray.

DIRETTA ATP Montreal WTA Toronto 2019/ Streaming video tv : oggi le semifinali : Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019 info Streaming video e tv, programma e orario per le semifinali che si giocano sabato 10 agosto 2019 in Canada.

DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO 2019/ Streaming video : Medvedev travolge Thiem : DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO: info Streaming video e tv della Rogers cup 2019. Oggi al via i quarti di finale con Nadal e Fognini.

DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO 2019/ Streaming video : occhio a Williams-Osaka! : DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO: info Streaming video e tv della Rogers cup 2019. Oggi al via i quarti di finale con Nadal e Fognini.

DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO 2019/ Streaming video tv : Pliskova avanza! : DIRETTA Atp MONTREAL Wta TORONTO 2019: info Streaming video e tv, programma e orario per la giornata di gare di giovedì 8 agosto 2019 in Canada

DIRETTA ATP Montreal Wta Toronto 2019/ Streaming video e tv : Konta subito out! : Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019: info Streaming video e tv del torneo di tennis Master 1000. Oggi 5 agosto comincia la Rogers Cup 2019.

DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO 2019/ Streaming video e tv : si scende in campo! : DIRETTA Atp MONTREAL Wta TORONTO 2019: info Streaming video e tv del torneo di tennis Master 1000. Oggi 5 agosto comincia la Rogers Cup 2019.

DIRETTA Fognini Carreno Busta/ Streaming video e tv : Atp Amburgo - Fabio punta la semi : Diretta Fabio Fognini-Pablo Carreno Busta, quarti di finale Atp Amburgo: Streaming video e tv, risultato, vincitore e andamento nel torno. Rovescio da urlo

LIVE Sinner-Bedene 6-7 3-6 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : l’altoatesino cede onorevolmente in due set allo sloveno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00-04 Finisce qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buonanotte a tutti! 00.02 Bella vittoria d’esperienza dello sloveno che si fa un bel regalo di compleanno per il suoi 30 anni. Sinner forse un po’ condizionato dal problema al ginocchio nel secondo set ma ha comunque giocato un gran match. 6-3 Bedene che chiude con un’altra prima vincente! A-40 Ace di Bedene, ...

LIVE Sinner-Bedene 6-7 3-5 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : l’altoatesino cede al tie-break un primo set combattutissimo - è sotto di un break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Dritto largo di bedene, gran scambio di Sinner. 30-15 Prima vincente di Bedene. 15-15 Ace di Bedene. 0-15 Volée di rovescio lunga di Bedene. 5-3 Bedene che mette larga la risposta incrociata di rovescio. 40-30 Prima vincente di Sinner. 30-30 Risposta di dritto lungolinea larga di Bedene. 15-30 Miracolosa demi-volée di dritto vincente di Sinner. 0-30 Dritto vincente di Bedene. 0-15 ...

LIVE Sinner-Bedene 6-7 2-3 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : l’altoatesino cede al tie-break un primo set combattutissimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Bellissima volée bassa di dritto di Sinner. 3-2 Bedene, prima vincente dello sloveno. 40-0 Rovescio largo di pochissimo di Sinner che sarebbe stato vincente. 30-0 Ace di Bedene. 15-0 Risposta di dritto larga di Sinner. 2-2 Servizio e rovescio vincente di Sinner. 40-30 Dritto largo di Bedene su un grande scambio di Sinner. 30-30 Attacca e chiude col dritto vincente Sinner. 15-30 Dritto in ...

LIVE Sinner-Bedene 6-7 1-1 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : l’altoatesino cede al tie-break un primo set combattutissimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Risposta di rovescio lunga di Sinner. 15-0 Dritto incrociato largo di Sinner. 1-1 Altro rovescio in rete di Bedene. 40-15 Rovescio in back in rete di Bedene. 30-15 Rovescio lungolinea sul nastro di Bedene. 15-15 Rovescio lungo di Sinner. 15-0 Smash vincente di Sinner. 1-0 Bedene, dritto in rete di Sinner, peccato per le due palle break mancate dall’altoatesino. A-40 Risposta di ...

LIVE Sinner-Bedene 6-7 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : l’altoatesino cede al tie-break un primo set combattutissimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.20 Peccato per Jannik che aveva provato a fare qualcosa di più ma lo sloveno ha giocato un grande tie-break e comincerà al servizio il secondo set. 7-3 Bedene, grande scambio dello sloveno che si aggiudica il primo set su un dritto finito lungo di Sinner. 6-3 Bedene che mette lungo un dritto. 6-2 Bedene, ace di Sinner. 6-1 Bedene, dritto in rete di Sinner, cinque set point. 5-1 Bedene, ...

LIVE Sinner-Bedene 6-5 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : il giovane altoatesino è per la prima volta in vantaggio nel match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace di Bedene. 30-15 Rovescio in back lungo di Sinner. 15-15 Dritto in rete di Bedene. 15-0 Servizio vincente di Bedene. 6-5 Sinner! Rovescio largo di Bedene, l’altoatesino è per la prima volta in vantaggio! A-40 Dritto in rete di Bedene. 40-40 Bedene mette largo di un dito un rovescio. 40-A Rovescio quasi vincente di Bedene, palla break. 40-40 Servizio e dritto anomalo largo di ...