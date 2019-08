Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il provvedimento delladiresta in vigore. Lamostra il suo disappunto e annuncia che non sarà presente al funerale, chiedendo “a tutti quelli che volevano bene a Fabrizio” di non partecipare”. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta delladi Fabrizio Piscitelli, di ottenere i funerali del proprio congiunto non in forma privata, dopo il divieto dellaper motivi di ordine pubblico. L’ex capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, soprannominato “”, è stato ucciso la settimana scorsa in un parco alla periferia di. Sull’omicidio del 53enne, pluipregiudicato, la Procura diha aperto un’inchiesta con aggravante del metodo mafioso. La decisione è stata assunta dal questore Carmine Esposito per evitare l’assembramento nella Capitale di esponenti ultras provenienti da tutta Europa. ...

fattoquotidiano : Diabolik, Tar conferma veto Questura Roma: “Funerali privati”. La famiglia: “Li disertiamo”. Ultras da tutta Europa… - Cascavel47 : Diabolik, Tar conferma veto Questura Roma: “Funerali privati”. La famiglia: “Li disertiamo”. Ultras da tutta Europa… - FansCalcio : Funerali Diabolik, il Tar respinge il ricorso della famiglia -