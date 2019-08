Di Maio | La Lega ritiri i ministri Salvini capitano che lascia la nave

Di Maio : "Governo forte? Ce l'avevamo<br> e la Lega l'ha fatto cadere" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio continua ad affidare a Facebook il proprio disgusto nei confronti dell'alleato di governo Matteo Salvini, che ha staccato la spina all'esecutivo gialloverde in piena estate puntando il dito contro i tanti no di M5S, finalmente arrivati dopo mesi di sì incondizionati.Di Maio risponde al Ministro dell'Interno, che stamattina ha sottolineato la volontà dei cittadini italiani di avere un governo ...

Di Maio : "Governo forte? Ce l'avevamo e la Lega l'ha fatto cadere" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio continua ad affidare a Facebook il proprio disgusto nei confronti dell'alleato di governo Matteo Salvini, che ha staccato la spina all'esecutivo gialloverde in piena estate puntando il dito contro i tanti no di M5S, finalmente arrivati dopo mesi di sì incondizionati.Di Maio risponde al Ministro dell'Interno, che stamattina ha sottolineato la volontà dei cittadini italiani di avere un governo ...

Di Maio : governo forte - affossato da Lega : 13.26 "Una crisi di governo ora è assurda, ma soprattutto pericolosa. Porta con sé la preoccupazione che possa aumentare l' Iva, saltare Quota 100o scomparire la tassazione al 15% per chi ha una partita Iva".Così il leader 5Stelle Di Maio. "Qualcuno dice che all'Italia serva un governo forte.Ce l'avevamo e la Lega lo ha fatto cadere", aggiunge. Rilancia l' appello al taglio dei parlamentari,"poi ci rivediamo subito in Aula per capire chi vuole ...

Di Maio da Lega scelta di egoismo - bufala dialogo con il Pd : Di Maio:"Gli italiani stanno affrontando una crisi di Governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo

Salvini-Di Maio - lite sui social. Renzi : «No ad accordicchi segreti». Il leader della Lega insultato a Policoro : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto

Crisi - Di Maio : “La Lega ha fatto cadere il primo governo vicino al popolo. Da un anno guardava i sondaggi - ma l’inganno si paga” : “Gli italiani stanno affrontando una Crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi“. Esordisce così Luigi Di Maio in un lungo post-sfogo pubblicato su Facebook in cui ha rotto il silenzio per spiegare il punto di vista suo e del Movimento 5 stelle sulla situazione attuale, ricostruendo quanto accaduto negli ultimi giorni con l’alleato di ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia» : «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini. deputati e senatori restano in attesa della convocazione in parlamento

Conte : "Andrò in Aula - sarà una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Crisi di governo - Di Maio : “Riaprono le Camere? Lega voti taglio dei parlamentari”. Salvini : “No. Poi non si va più a elezioni” : Luigi Di Maio l’ha ripetuto per tre volte in tre ore: se le Camere riaprono per la Crisi, perché non si può sfruttare l’occasione per approvare il taglio dei parlamentari? È sulla riforma dei due rami del Parlamento, che il capo del Movimento 5 stelle ha cominciato a tirare la giacchetta al quasi ex alleato, Matteo Salvini. Subito dopo che il leader della Lega ufficializzava la Crisi di governo con una nota, il ministro dello ...

E' crisi di governo - Salvini : non c'è più maggioranza - al voto | Di Maio : prima taglio dei parlamentari - la Lega ha preso in giro il Paese : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Crisi di governo - Di Maio risponde a Salvini : “Siamo pronti - Lega ha preso in giro Paese” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, replica a Matteo Salvini che ha ufficialmente aperto la Crisi di governo: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze".Continua a leggere

Governo - Conte-Salvini : vertice terminato. Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Di Maio : «Io tranquillo - lavoro per il Paese» : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per...