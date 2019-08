Di Maio | ' Al voto | fiducia nel Colle Non ci sediamo al tavolo con Renzi'

Di Maio : solo Mattarella decide per voto : 12.41 "Salvini ha tradito milioni di italiani, ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi". Così il leader M5S Di Maio ai suoi parlamentari. "Agli italiani ha detto 'state sereni',pagherà un caro prezzo". "In meno di 24 ore Salvini è tornato da Berlusconi.Andranno dal notaio per firmare un patto che assicuri seggi a Berlusconi.Come 20 anni fa,Salvini svenderà la Lega",aggiunge. "solo Mattarella decide se e quando votare". I ...

Beppe Grillo non vuole il voto : «No ai barbari». ?Di Maio : «Beppe è con noi» : «Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non...

Beppe Grillo spazza via Di Maio : "Altro che voto - accordo subito" col Pd. Poi insulti a Salvini : Giullare a chi? Gli insulti di Luigi Di Maio, che ha attaccato Matteo Salvini per aver accreditato le voci di inciucio col Pd (e Matteo Renzi) vengono di fatto smentite da Beppe Grillo. Incredibile, ma vero, il comico ligure in un post invoca l'alleanza: "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli su

Di Maio : “Ora subito al voto”. Renzi : “Salvini ha paura di me”. E il Pd : “Nessun governo con noi” : Il leader della Lega contestato in Puglia: “A casa gli Emiliano, i Vendola e tutti quelli che hanno rovinato questa terra”

Luigi Di Maio : "Oggi raccogliamo le firme per il taglio dei parlamentari. Facciamolo subito - poi il voto" : Prima il voto definitivo sul taglio dei parlamentari, poi il voto. Lo ribadisce Luigi Di Maio che in un post su Facebook annuncia: “Stamattina inizieremo a raccogliere le firme tra i parlamentari per chiedere la calendarizzazione d’emergenza alla Camera del taglio dei parlamentari”. L’appello, spiega, è rivolto a “tutte le forze politiche”. Una mossa, questa, che oltre a portare a compimento una riforma ...

Crisi di governo - l’ultimo scontro tra Di Maio e Salvini sul taglio dei parlamentari. “Abbi il coraggio - poi il voto”. “No - si perde un anno” : L’ultimo scontro si genera all’alba della rottura e si alimenta della stessa Crisi di governo, con botta e risposta, accuse e controaccuse tra M5s e Lega. Il litigio finale è sul taglio dei parlamentari, calendarizzato a settembre. Doveva essere il prossimo provvedimento bandiera dei Cinque Stelle ma l’addio all’esperienza di governo deciso da Matteo Salvini non permetterà di tornare in Parlamento per approvare la norma ...

Luigi Di Maio vuole rimandare la crisi di governo : obiettivo fare slittare il voto : Luigi Di Maio non vuole lasciare palazzo Chigi. Il grillino, infatti, vuole prendere tempo e rimandare la crisi di governo.

Governo : Luigi Di Maio pronti al voto dopo il taglia-poltrone : Di Maio: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci e' mai interessato nulla, ma una cosa e' certa: quando prendi in...

Governo - è crisi. Salvini : «Andiamo al voto - mi candido premier». Di Maio : «Prima il taglio dei parlamentari» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

Salvini : «La maggioranza non c'è più. È crisi - ora andiamo al voto. Mi candido». Di Maio : «Prima taglio parlamentari»? Diretta : Dopo mesi di tweet e post, la certificazione della rottura è arrivata con un comunicato ufficiale che gli mancava solo la ceralacca. A metà pomeriggio, la Lega ha chiarito che fra gli alleati c'è...

Crisi di governo - Di Maio : "Votiamo prima il taglio di 345 poltrone e poi voto" : Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini ha ufficializzato la Crisi di governo dopo un'ora di colloquio a Palazzo Chigi col Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, rimasto in silenzio per tutta la giornata odierna, ha affidato a Facebook la propria posizione ufficiale e ha lanciato un appello a non far crollare subito il governo, almeno non prima di aver portato a compimento il taglio dei ...