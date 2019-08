Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Un rimedio peggiore del danno”. Icriticano il, approvato in via definitiva in Senato pochi giorni fa, che prevede, tra le altre misure, una disciplina speciale per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche. “La legge affronta il problema, ma non lo risolve affatto – sostiene Fabio Scurpa, del dipartimentodella Slc-Cgil – La situazione spinosa dei precari andava gestita insieme ai. Avevamo proposto una serie di emendamenti, così com’è è insufficiente per la stabilizzazione dei”. Il59/2019, ora convertito in legge, all’articolo 1 si concentra sugli enti e le fondazioni liriche, fissando a 36 mesi il tetto massimo per i contratti di lavoro a tempo determinato, a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee. Non più quindi i 24 previsti in generale dalla ...

antoniospadaro : ?@colossale? su ?@wireditalia? “Ha segnato la settimana trascorsa di un’atmosfera marcatamente #mariana l’illustraz… - dellorco85 : Grazie a @BonisoliAlberto decreto Cultura è legge: restituisce dignità a danzatori, orchestrali, fonici, coristi e… - TutteLeNotizie : Decreto Cultura, le critiche dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo: “I problemi dei… -