Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Il più grande trasferimento in uscita nella storia del Psv Eindhoven una volta dedotti gli importi che vanno ad altre parti” Definisce così l’affarealil quotidiano olandese Dedopo aver riepilogato lo stato dell’arte, con il vertice che oggi ha coinvolto Mino Raiola e lo staff dirigenziale del. Un obiettivo che il club di De Laurentiis ha “perseguito per mesi” e che finalmente ha visto “le parti sedute attorno a un tavolo per ottenere il trasferimento, nero su bianco”. Una parte dei 40 milioni in cui consiste l’affare andranno al vecchio club del messicano, il Pachuca. Il quotidiano menziona anche l’infortunio di ieri sera, “che non è poi così grave e certamente non ostacola il suo tanto desiderato trasferimento in Serie A”. La transizione, scrive De Telegraff, “dovrebbe ...

LuigiLiccardo4 : RT @tuttonapoli: De Telegraaf - Napoli-Lozano, si chiude entro 24 ore! Cessione record per il Psv, le ultime - napolista : De Telegraaf: Entro 24 ore Lozano sarà del Napoli Il quotidiano olandese definisce l’affare “il più grande trasferi… - SiamoPartenopei : De Telegraaf - Napoli-Lozano, si chiude entro 24 ore! Cessione record per il Psv, le ultime -