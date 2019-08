Dall’Olanda | Lozano | infortunio non grave Si avvicina l’accordo con il Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il quotidiano olandese Eindhovens Dagblad scrive che l’accordo dicon ilè ormai raggiunto. Non solo: rassicura che l’di ieri sera non è. Dunque l’affare può andare in porto. “Il Psv chiede almeno 40 milioni di euro e oraè anche vicino a un accordo completo con il. I diritti di immagine del messicano hanno creato un potenziale ostacolo, ma questi problemi sembrano essere in gran parte eliminati”. L’attaccante, scrive il quotidiano, può guadagnare almolto più di quanto non guadagni al Psv ed è intenzionato a trasferirsi in città con tutta la sua famiglia. L'articolo Dall’Olanda:non. Sil’accordo con ililsta.

MondoNapoli : Lozano-Napoli, anche dall’Olanda confermano l’affare: “Problema diritti d’immagine superato” -… - SiamoPartenopei : Dall'Olanda - Accordo ad un passo tra Napoli e Lozano: superato problema diritti d'immagine - SiamoPartenopei : Lozano-Napoli, infortunio non grave. Dall'Olanda: 'Trovato l'accordo sui diritti d'immagine' -