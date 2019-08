Crollo di Ponte Morandi | Genova si prepara alle commemorazioni per il primo anniversario

Ponte Morandi - a che punto è l’inchiesta sul Crollo : 71 gli indagati : Ponte Morandi, a che punto è l’inchiesta sul crollo: 71 gli indagati Le indagini della procura di Genova a un anno dalla strage del 14 agosto: gli indagati sono accusati a vario titolo di crollo colposo, falso e omicidio colposo. L’ultima relazione dei periti evidenzia "difetti esecutivi e poca manutenzione" del ...

Cos’ha causato il Crollo del ponte Morandi? I dati e le ipotesi di accusa e difesa : Al via la battaglia sulla perizia: decisiva l’analisi del reperto 132. Secondo l’accusa, la causa del disastro è la mancata manutenzione: «È come un’auto alla quale non è mai stato fatto il tagliando». La difesa parla invece di una combinazione accidentale di eventi sfavorevoli

Crollo Ponte Morandi - la scoperta della NASA : “Il viadotto si muoveva già dal 2015” : Lo studio del Jet propulsion laboratory (laboratorio della NASA) dimostrerebbe dei movimenti del Ponte Morandi di Genova a partire dal 2015. A pubblicare alcuni risultati della ricerca è il Corriere della Sera. "È stato scoperto il precursore deformativo" ha spiegato Carlo Terranova, geologo del Ministero dell'ambiente che ha lavorato con il team americano.Continua a leggere

Ponte Morandi - Aspi relazione allontana da strallo la causa del Crollo : E' stata depositata la perizia sullo stato di conservazione e manutenzione delle strutture del Ponte Morandi.

La perizia sul Ponte Morandi : «Fili dei tiranti corrosi e difetti di costruzione» Il Crollo : La relazione periti del gip che hanno analizzato i resti del Ponte Morandi di Genova. La replica di Aspi: «La relazione esclude che sia stato lo strallo la causa primaria del cedimento»

Ponte Morandi - i periti : «Il 68% dei cavi di acciaio era molto corroso» Il Crollo : I periti del gip che hanno analizzato i resti del Ponte Morandi rilevano come nelle parti esaminate «non si evidenziano interventi atti a interrompere i fenomeni di degrado»

I periti del gip di Genova hanno attribuito il Crollo del Ponte Morandi a difetti strutturali e assenza di manutenzione : I tre periti incaricati dalla procura di Genova di esaminare le cause del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, hanno consegnato il loro rapporto ai magistrati. Secondo quanto trapelato ai giornali, i periti hanno attribuito il crollo

Crollo Ponte Morandi : la Guardia di Finanza sequestra 10 anni di verbali di Atlantia : Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato dieci anni di verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di Atlantia per verificare se fossero mai state segnalate in passato criticità della struttura, crollata il 14 agosto dello scorso anno causando 43 vittime.Continua a leggere

Ponte Morandi - “problemi di sicurezza segnalati già anni prima del Crollo” : È quanto sostiene il quotidiano Financial Times dopo aver letto il rapporto che era stato commissionato da Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l’Italia, a seguito del crollo del Viadotto Polcevera. Dalla relazione è emerso che i tecnici avevano segnalato da tempo le anomalie chiedendo interventi. Atlantia:"Nessuna analisi parlava di un intervento urgente".Continua a leggere

Ponte Morandi - Ft : "Un report interno segnalava i problemi di sicurezza prima del Crollo" : Il documento è stato presentato al board di Atlantia, la holding di Autostrade per l'Italia, lo scorso novembre

Nuova tecnica per rilevare le strutture a rischio Crollo dallo Spazio : il Ponte Morandi mostrava segni di deformazione già nel 2015 : I ponti connettono diversi posti tra di loro e sono di grande utilità per il trasporto e il movimento di cose e persone in tutto il mondo. Ormai la tecnologia è avanzatissima ed esistono strutture davvero imponenti. Molti governi investono ingenti somme di denaro nei programmi di ispezione e manutenzione, ma il numero di ponti che si avvicinano alla fine della loro vita o che hanno notevoli danni strutturali possono superare le risorse ...

Ponte Morandi : desecretato il video del Crollo. Per i pm la causa sono gli stralli : Il video che ritrae il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto dell’anno scorso ha provocato 43 vittime, è stato finalmente desecretato. Oggi Il Secolo XIX ne raccolta i fotogrammi. Dalle immagini si vede uno scatto improvviso, con la strada che sembra abbassarsi. La causa del crollo, secondo i periti, è nei tiranti che dovevano reggere la strada. Non riescono a farlo perché sono corrosi all’interno e nessuno se n’è accorto. In tre ...

Genova - Crollo Ponte Morandi : per gli inquirenti il nuovo Video è la “prova regina”. Ecco le immagini : Spunta un nuovo Video, finora secretato, del crollo del Ponte Morandi, definito dagli inquirenti la “prova regina”. Vedere ancora una volta le luci di un’auto che precipita tra le macerie del Ponte, dove hanno perso la vita 43 persone, e’ lacerante. E le immagini valgono piu’ di mille parole, soprattutto quando raccontano una morte atroce e assurda. Ma mentre gli inquirenti e gli esperti analizzano il Video, in ...