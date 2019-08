Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Assemblea dei gruppi parlamentari M5s presieduta da Luigi Di Maio che evita le telecamere al suo ingresso a Montecitorio. Duro: “Incomprensibile che dicano non c’è più il governo, non c’è più maggioranza, Conte ci fa schifo e stiano ancora seduti con il culo abbullonato sulleda ministri della Repubblica. Si dovrebbero dimetterese sono coerenti”. Per Nicola Morra: “Ora è tempo di ragionare del taglio dei parlamentari. Farlo assieme al Pd e Renzi? Pensiamo al futuro e non al passato” taglia corto il presidente della Commissione Antimafia. Per il ministro Riccardo Fraccaro dopo il taglio dei parlamentari si può andare al voto anche senza aspettare il referendum confermativo del riforma”. Bocche cucite dai tanti big, da Laura Castelli, al Ministro Bonafede, alla Lezzi e Taverna. Per Spadafora: “Non può essere la Lega a ...

M5S_MarcalloCC : RT @fattoquotidiano: Crisi, Sibilia (M5S): “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal governo”. Morra: “Taglio parlamentari co… - hogiadato : RT @fattoquotidiano: Crisi, Sibilia (M5S): “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal governo”. Morra: “Taglio parlamentari co… - fattoquotidiano : Crisi, Sibilia (M5S): “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal governo”. Morra: “Taglio parlamentari… -