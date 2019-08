Crisi di governo | vertice dei capigruppo | foto

Crisi di governo - Di Maio : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di palazzo da fare - vogliamo il taglio dei parlamentari” : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Leggo di aperture, chiusure: il M5S vuole che si apra al taglio dei 345 parlamentari, inoltreremo la richiesta alla Camera. Non ci sono giochi di palazzo da fare, votiamo il taglio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 selle Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook L'articolo Crisi di governo, Di Maio: “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di ...

Crisi di governo - il totonomi su chi potrebbe guidare un eventuale esecutivo istituzionale : Nell'idea dei renziani, ma anche del M5S, la soluzione migliore sarebbe quella di dar vita a un esecutivo istituzionale, per fermare l'avanzata della destra. In questo scenario le elezioni non si terrebbero in autunno come come vuole Salvini, ma a maggio 2020. Mattarella è pronto a dare la sua benedizione per la nascita di un governo di 'scopo'?Continua a leggere

Crisi di governo - battaglia sui tempi Al via conferenza capigruppo Senato Pd : «Aula domani forzatura inaudita» : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori

GIORNALI/ Soldi pubblici alla "libera stampa" - cosa succede con la Crisi di governo : C'è un aspetto che meriterà attenzione nello sviluppo della crisi politica: l'atteggiamento dei GIORNALIsti e dei loro editori

Crisi governo - Morani : “Renzi? Proposta giusta. No elezioni subito - sì a governo Pd-M5s-Forza Italia e magari anche Liberi e Uguali” : “La Proposta di Renzi è una Proposta di buon senso. Si tratta di mettere al centro l’interesse dell’Italia e di fare poche cose essenziali in modo da traghettare il Paese a un voto che non sia drammatico. Non mi pare un ostacolo il fatto di dover mettere assieme forze politiche che si sono sfidate in questo governo tremendo. Del resto, Lega e M5s sono stati avversari prima del 4 marzo 2018 e hanno continuato a essere avversari ...

Crisi governo - Marcucci (Pd) : “No a forzature di Casellati. Priorità a comunicazioni di Conte” : “Prima di venire qui ho avuto un incontro con Zingaretti e Gentiloni, non ho visto nessuna spaccatura, la linea è concordata e la segreteria è d’accordo con questa linea”. Lo ha detto il presidente dei senatori Andrea Marcucci prima della riunione del gruppo Pd del Senato. “L’obiettivo di oggi è quello di arrivare ad un nuovo governo, di che natura dovrà essere, lo vedremo in seguito. La Crisi dovrà essere totalmente ...

Crisi di governo - Marcucci (Pd) : “Obiettivo è nuovo governo. Priorità a comunicazioni Conte” : “Prima di venire qui ho avuto un incontro con Zingaretti e Gentiloni, non ho visto nessuna spaccatura, la linea è concordata e la segreteria è d’accordo con questa linea”. Lo ha detto il presidente dei senatori Andrea Marcucci prima della riunione del gruppo Pd del Senato. “L’obiettivo di oggi è quello di arrivare ad un nuovo governo, di che natura dovrà essere, lo vedremo in seguito. La Crisi dovrà essere totalmente ...

Crisi - voci dal vertice del M5s : "Big per il voto anticipato - ma i parlamentari...". Verso il governo col Pd? : I big del Movimento 5 Stelle sarebbero per il voto anticipato, la base dei parlamentari grillini vorrebbero tenersi la poltrona e sarebbero disposti anche al patto con il Pd pur di non far morire la legislatura. Sono tutti molto abbottonati alla riunione dei deputati e senatori pentastellati per dec

Crisi di governo - la lettura di Fusaro : 'In America hanno detto a Salvini che deve cadere' : Che il governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle potesse non avere vita lunga era un pensiero che accomunava tanti. I tanti momenti di tensione, soprattutto inizialmente, venivano superati grazie ai buoni rapporti tra Di Maio e a Salvini o a un modus operandi disciplinato da un contratto sottoscritto da entrambe le forze politiche parlamentari. Tuttavia, da quando la Crisi è esplosa sono state esposte diverse chiavi di lettura sul perché ...

Crisi di governo : resta ancora il dubbio tra Esecutivo di scopo e voto subito : Giorni complicati e confusi per la politica, ma proviamo a riavvolgere il nastro per provare a capire meglio la situazione che si sta delineando in queste lunghe giornate d’agosto, nelle quali si intersecano tanti interessi da parte dei protagonisti politici. Pochi giorni fa il ministro dell’interno e segretario della Lega Matteo Salvini ha aperto la Crisi di governo dando la colpa ai “troppi no dei 5 stelle”, tra cui l’ultimo dato alla tav. ...

La Crisi di governo fa scoppiare il Pd (sulla scia dei nuovi sondaggi) : Quella che era iniziata come la crisi del governo Conte rischia di diventare la crisi del Pd. Cosa succederà? Ne abbiamo...

Crisi di governo - Pd e M5s rinuncino all’autodistruzione : Come sempre, i social network si dimostrano dei laboratori straordinari, per quanto non “scientifici”, degli umori del paese. Naturalmente, tutti sappiamo cos’è una filter bubble (quei filtri della rete per cui tendiamo a vedere sul web per lo più opinioni uguali alle nostre) e dunque non ci illudiamo di avere delle coordinate statisticamente feconde. E però è singolare che nei giorni della Crisi di governo io abbia chiesto ai molti ...

Crisi di governo - il mio scenario con Mattarella e il morso del crotalo : Da decenni non passavo le vacanze in Italia. Ma ad aprile insieme all’altro Inglorious Globastard Alberto Forchielli avevamo previsto che in estate dj Ruspa avrebbe tentato il colpaccio di mano per sottrarsi all’impegno della stangata finanziaria per il 2020 e accaparrarsi il ghiotto bottino elettorale. L’esilarante disintegrazione del governo del cambiamento e della tragicommedia sullo scioglimento delle Camere e’ una ...

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...