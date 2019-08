Crisi di governo | oggi la mozione contro Conte sbarca al Senato

Fonte : blogo

(Di lunedì 12 agosto 2019) È stata convocata per le 16 dila conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari delchiamata a decidere quando si dovrà votare lapresentata dalla Lega per sfiduciare il Presidente del Consiglio Giuseppe, primo vero passo verso il crollo dell'esecutivo gialloverde voluto da Matteo Salvini.Domani, invece, saranno i presidenti dei Gruppi parlamentari alla Camera e riunirsi per decidere quando convocare a Roma i deputati e per fare cosa, se discutere quanto prima anche ladi sfiducia presentata dal Partito DemocraticoMatteo Salvini e già calendarizzata per il prossimo settembre.Almeno per quanto riguarda ladi sfiducia nei confronti di Giuseppe, Matteo Salvini sta facendo pressioni affinché si voti già il 14 agosto, dopo domani, ma sembra più probabile che si vada a finire almeno alla prossima settimana, dopo ferragosto. A ...

