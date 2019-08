Crisi di Governo | nel Pd diviso prende quota la terza via | un governo di legislatura

Crisi - Zingaretti chiude alla proposta di Renzi : “Governo per fare la manovra è un regalo a una destra pericolosa. Il Pd resti unito” : La proposta avanzata da Matteo Renzi di sostenere un governo che possa fare la manovra economica e portare poi il Paese alle elezioni “non è credibile, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Domenica lo aveva detto ai giornali, ora Nicola Zingaretti lo ribadisce tra le mura del Nazareno. “Voglio fare un appello all’unità dei democratici del Partito democratico perché sarebbe davvero sbagliato ...

Crisi di governo - Di Maio all’assemblea M5s : “Via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...

Crisi - Zingaretti : “Pd sia unito - non è credibile ipotesi di un governo per fare la manovra” : “Non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando al Nazareno. Alle 14 il segretario incontrerà il capigruppo Dem al Senato Andrea Marcucci e, in rappresentanza del presidente dei deputati Graziano Delrio, il segretario d’Aula e membro del ...

Crisi - Sibilia (M5S) : “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal governo”. Morra : “Taglio parlamentari col Pd? Pensiamo al futuro” : Assemblea dei gruppi parlamentari M5s presieduta da Luigi Di Maio che evita le telecamere al suo ingresso a Montecitorio. Duro Sibilia: “Incomprensibile che dicano non c’è più il governo, non c’è più maggioranza, Conte ci fa schifo e stiano ancora seduti con il culo abbullonato sulle poltrone da ministri della Repubblica. Si dovrebbero dimettere tutti se sono coerenti”. Per Nicola Morra: “Ora è tempo di ragionare ...

Pietro Senaldi su Salvini : "Ha avuto il coraggio di dichiarare la Crisi - ma far cadere il governo è difficile" : "Quella della crisi è una via crucis collettiva anche per il Pd. Matteo Salvini gode del 40% dei consensi, ma solo il 17% percento delle truppe in Parlamento". Pietro Senaldi, direttore di Libero, non mette in dubbio che la decisione del ministro dell'Interno sia stata azzardata: "Lui con un atto di

Crisi di governo : Salvini teme l'isolamento : 'Proporrò patto a Berlusconi e Meloni' : Matteo Salvini vuole ritornare alle urne. E, ora che ha innescato la Crisi, per raggiungere il suo obiettivo, è pronto a dimettersi da ministro e a trovare un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il leader della Lega, in questo momento delicato, sembra temere l'isolamento e intervistato da Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale ha dichiarato: "Vedrò Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e gli proporrò un patto". ...

Crisi di governo - la diretta – Oggi capigruppo del Senato per il calendario della sfiducia. Casellati : “Senza unanimità - voto in Aula” : E’ il giorno della conferenza dei capigruppo al Senato: la riunione dovrà decidere la tempistica con cui si arriverà al voto della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E dopo un fine settimana di botte e risposte, proposte di governi di scopo (Renzi), rifiuti (Zingaretti), frenate sulle elezioni (M5s e Beppe Grillo) e desideri di corsa al voto (Salvini), l’attesa è tutta ...

