Crisi di governo | la lettura di Fusaro | ' In America hanno detto a Salvini che deve cadere'

Crisi - voci dal vertice del M5s : "Big per il voto anticipato - ma i parlamentari...". Verso il governo col Pd? : I big del Movimento 5 Stelle sarebbero per il voto anticipato, la base dei parlamentari grillini vorrebbero tenersi la poltrona e sarebbero disposti anche al patto con il Pd pur di non far morire la legislatura. Sono tutti molto abbottonati alla riunione dei deputati e senatori pentastellati per dec

Crisi di governo : resta ancora il dubbio tra Esecutivo di scopo e voto subito : Giorni complicati e confusi per la politica, ma proviamo a riavvolgere il nastro per provare a capire meglio la situazione che si sta delineando in queste lunghe giornate d’agosto, nelle quali si intersecano tanti interessi da parte dei protagonisti politici. Pochi giorni fa il ministro dell’interno e segretario della Lega Matteo Salvini ha aperto la Crisi di governo dando la colpa ai “troppi no dei 5 stelle”, tra cui l’ultimo dato alla tav. ...

La Crisi di governo fa scoppiare il Pd (sulla scia dei nuovi sondaggi) : Quella che era iniziata come la crisi del governo Conte rischia di diventare la crisi del Pd. Cosa succederà? Ne abbiamo...

Crisi di governo - Pd e M5s rinuncino all’autodistruzione : Come sempre, i social network si dimostrano dei laboratori straordinari, per quanto non “scientifici”, degli umori del paese. Naturalmente, tutti sappiamo cos’è una filter bubble (quei filtri della rete per cui tendiamo a vedere sul web per lo più opinioni uguali alle nostre) e dunque non ci illudiamo di avere delle coordinate statisticamente feconde. E però è singolare che nei giorni della Crisi di governo io abbia chiesto ai molti ...

Crisi di governo - il mio scenario con Mattarella e il morso del crotalo : Da decenni non passavo le vacanze in Italia. Ma ad aprile insieme all’altro Inglorious Globastard Alberto Forchielli avevamo previsto che in estate dj Ruspa avrebbe tentato il colpaccio di mano per sottrarsi all’impegno della stangata finanziaria per il 2020 e accaparrarsi il ghiotto bottino elettorale. L’esilarante disintegrazione del governo del cambiamento e della tragicommedia sullo scioglimento delle Camere e’ una ...

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Crisi di governo - Grillo : “Sciacallaggio da avvoltoi persuasori. Rimanere uniti e parlare solo con gente elevata” : Il secondo post in tre giorni. E questa volta senza nomi ma con un consiglio chiaro: “Basta farsi trovare uniti e parlare unicamente con gente elevata e non in caduta libera“. Beppe Grillo interviene ancora nella gestione della Crisi di governo da parte del Movimento 5 stelle. E lo fa con un post pubblicato sul blog proprio mentre Luigi Di Maio interviene all’assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle per dire che ...

Crisi di governo - Casellati : «Se non decide la capigruppo decide l'Aula». Di Maio : «Salvini ritiri i suoi ministri» : Se la conferenza dei capigruppo, convocata per oggi alle 16, non approderà a una decisione unanime sulla data per la mozione di sfiducia, la parola verrà data all'Aula. La...

Crisi di governo - oggi la Capigruppo in Senato<br>Casellati : "Unanimità o deciderà l'Aula" : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha messo le mani avanti a poche ore dall'avvio della conferenza dei Capigruppo al Senato, chiamata oggi a fissare la data del dibattito e del voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte presentata dalla Lega.Saranno i Capigruppo oggi a dover trovare un accordo, ma se non ci sarà l'unanimità sarà l'Aula del Senato a decidere e non la stessa Casellati come vociferato ...

Crisi di Governo - nel Pd diviso prende quota la terza via : un governo di legislatura. Renzi pronto a entrarci - ma medita la scissione : Esiste un’alternativa tra il voto subito chiesto da Nicola Zingaretti e un governo di scopo per fare la manovra invocato da Matteo Renzi. In un Partito democratico che pare spaccarsi anche quando sono gli altri a litigare e provocare la Crisi, prende quota una terza via che potrebbe essere la soluzione del rebus: un governo di legislatura che duri almeno tre anni, cioè fino all’elezione del nuovo presidente della Repubblica nel 2022 ...

Crisi - Zingaretti chiude alla proposta di Renzi : “Governo per fare la manovra è un regalo a una destra pericolosa. Il Pd resti unito” : La proposta avanzata da Matteo Renzi di sostenere un governo che possa fare la manovra economica e portare poi il Paese alle elezioni “non è credibile, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Domenica lo aveva detto ai giornali, ora Nicola Zingaretti lo ribadisce tra le mura del Nazareno. “Voglio fare un appello all’unità dei democratici del Partito democratico perché sarebbe davvero sbagliato ...

Governo - Di Maio : "La Lega ritiri i suoi ministri o sfiducia se stessa" | Grillo : Salvini sceriffo in fuga | Zingaretti : "Il Pd sia unito - Crisi ed elezioni" : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Crisi di governo - Di Maio all’assemblea M5s : “Via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...

Crisi - Zingaretti : “Pd sia unito - non è credibile ipotesi di un governo per fare la manovra” : “Non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando al Nazareno. Alle 14 il segretario incontrerà il capigruppo Dem al Senato Andrea Marcucci e, in rappresentanza del presidente dei deputati Graziano Delrio, il segretario d’Aula e membro del ...