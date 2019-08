Crisi di governo | la giornata decisiva sui tempi La mossa di Casellati | «Senza unanimità

Crisi di governo - la diretta – Oggi capigruppo del Senato per il calendario della sfiducia. Casellati : “Senza unanimità - voto in Aula” : E’ il giorno della conferenza dei capigruppo al Senato: la riunione dovrà decidere la tempistica con cui si arriverà al voto della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E dopo un fine settimana di botte e risposte, proposte di governi di scopo (Renzi), rifiuti (Zingaretti), frenate sulle elezioni (M5s e Beppe Grillo) e desideri di corsa al voto (Salvini), l’attesa è tutta ...

Crisi di governo - Casellati : «Se non decide la capigruppo decide l'Aula» : Se la conferenza dei capigruppo, convocata per oggi alle 16, non approderà a una decisione unanime sulla data per la mozione di sfiducia, la parola verrà data all'Aula. Lo...

Crisi di governo - la giornata decisiva sui tempi : la mossa di Casellati : Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo in Senato deciderà tempi e modalità del dibattito sulle mozioni di sfiducia. In mattinata si riuniranno i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico

Crisi di governo - i sondaggi danno ragione a Salvini : Lega al 38% in caso di elezioni : I sondaggi elettorali confermano il momento positivo della Lega e la grande difficoltà del Movimento 5 Stelle: se la Crisi di governo dovesse precipitare e si andasse al voto subito, il partito del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sarebbe oltre il 38% dei consensi. E il centrodestra unito supererebbe il 50%.Continua a leggere

Crisi di governo - Salvini : «Via i ministri». E chiama Berlusconi : ROMA Matteo Salvini ha innescato l'arma finale per accelerare la Crisi. Il capo della Lega ha detto e ripetuto che deve essere discussa «prima di Ferragosto» la mozione di sfiducia...

Crisi di governo - cosa succede oggi : riunioni - scissioni e comizi : Voto prima possibile, governo di scopo o di transizione. Rispetto al primo giorno della Crisi di governo, che ufficialmente si aprirà solo quando il premier Conte salirà al Quirinale, le ipotesi in campo sembrano molte. Per oggi pomeriggio è convocata la conferenza dei capigruppo di Camera e Senato e qui ufficialmente si potrebbero capire i tempi della Crisi e le posizioni dei partiti in Parlamento. SALVINI Chi vuole andare a votare prima ...

Governo - inizia la battaglia sui tempi della Crisi. Borsa positiva - le banche tentano il rimbalzo : Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo dovrà decidere i passaggi parlamentari. Occhi puntati su Piazza Affari

Crisi di governo - asse M5s-Pd? Salvini col centrodestra/ "Vedrò Berlusconi e Meloni" : Crisi di governo, Renzi apre a M5s: asse col Pd? Salvini apre al centrodestra e annuncia: "Vedrò Berlusconi e Meloni". Le ultime notizie.

Crisi di governo - oggi la mozione contro Conte sbarca al Senato : È stata convocata per le 16 di oggi la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato chiamata a decidere quando si dovrà votare la mozione presentata dalla Lega per sfiduciare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, primo vero passo verso il crollo dell'esecutivo gialloverde voluto da Matteo Salvini.Domani, invece, saranno i presidenti dei Gruppi parlamentari alla Camera e riunirsi per decidere quando convocare a Roma i ...

Sergio Mattarella - il perché dell'imbarazzante silenzio sulla Crisi di governo : Sergio Mattarella lascia che si alzi la tensione. Quella degli altri. Lui se ne resta alla Maddalena, in vacanza. Muto come solo i siciliani sanno essere. Fedele al programma concordato con la Marina Militare, ieri pomeriggio si è fatto un giro tra le isolette dell' arcipelago a nord della Sardegna,

Crisi di Governo - avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. Lo spread resta stabile : La Crisi di Governo era cominciata definitivamente giovedì sera, dopo la presentazione da parte della Lega della mozione di sfiducia per il premier Giuseppe Conte. Venerdì i mercati avevano presentato il conto: a Piazza Affari un listino praticamente tutto in rosso, con pesanti perdite sopratutto nel settore bancario. E lo spread volato sopra i 240 punti base dopo una fiammata verso l’alto di oltre 30 punti. La nuova settimana inizia ...

La Crisi di governo - il voto in autunno e quella coincidenza con Draghi : Agosto, vacanza non ti conosco. È proprio vero che Ferragosto non ha mai riservato piacevoli sorprese sul fronte

Crisi di governo - Mattarella non lavorerà per nuove maggioranze. E un eventuale altro esecutivo dovrà avere identità e credibilità : E Mattarella? Al quinto giorno di Crisi hanno già parlato, e abbondantemente, tutti i leader dei partiti, compresi quelli che erano finiti un po’ in ombra (davvero o per finta) come Beppe Grillo e Matteo Renzi. Il presidente della Repubblica non può che osservare e ascoltare in silenzio, per il momento. I protagonisti in questi giorni sono le forze politiche (tanto più prima della formalizzazione della sfiducia in Aula) e prima delle ...

