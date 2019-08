Crisi di governo | cosa può succedere | sfiducia di Ferragosto e tagliapoltrone d’autunno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il sogno di una notte di mezza estate, per Matteo Salvini, è un barbecue diper festeggiare laa Giuseppe Conte e le elezioni già fissate dopo poche settimane. Poco più di un sogno, appunto. Perché a sole 72 ore dall’inizio delladi, unappare chiara: molto difficilmente le pretese del leader della Lega si tradurranno in realtà. Anzi, è probabile anche che alle tanto agognate elezioni non si vada prima del 2020. Forse anche dopo. Il percorso innescato dalla mozione contro il premier depositata dal Carroccio ha aperto un iter che nella testa del ministro dell’Interno dovrebbe portare a votare la“entro”, per poi tornare alle urne “il prima possibile”, cioè entro fine ottobre: prima materialmente non si può. E non solo perché in Parlamento si va formando uno schieramento, sempre più numeroso, di ...

fattoquotidiano : Crisi di governo: revoca delle concessioni ad Autostrade, giustizia, norme su Whirpool e rider. Tutti i provvedimen… - matteorenzi : 3/4 La crisi del peggior Governo della Repubblica andrà in Parlamento, seguendo la Costituzione: in quella sede dir… - matteorenzi : 4/4 Prima mettiamo in sicurezza il nostro meraviglioso Paese evitando aumento IVA e crisi finanziaria, poi campagn… -