Crisi di Governo - domani l'aula del Senato vota sul calendario : l'aula del Senato e' convocata domani alle 18 per stabilire il calendario dei lavori e fissare le tappe della Crisi di Governo

Crisi di Governo - Ugl chiede il voto prima possibile : Governo, Ugl: "Subito al voto. Non abbiamo sentito parlare nelle scorse ore di programmi ma solo di presunti equilibri parlamentari".

Crisi di governo - Salvini : “Ritirare i ministri leghisti? Noi pronti a tutto pur di andare al voto” : “L’unica cosa che non ci interessa è scaldare le poltrone, per andare al voto siamo disposti a tutto e lo vedrete nelle prossime ore”. Per ora il ritiro dei ministri leghisti dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte è solo minacciato da Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari della Lega, svoltasi in un hotel a Roma. “Come sfiduciare Conte in Aula? Ci affidiamo alla saggezza del Capo ...

Crisi di governo - Aula Senato convocata domani alle 18. Pd e Leu : «Forzatura inaudita». Salvini : «Pronti a votare domani» : Una netta spaccatura si è registrata in conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. Non è stata raggiunta l'unanimità. M5s, Pd, Misto e Autonomie per Aula 20 con comunicazioni Conte. Lega, Forza Italia e FdI vogliono anticipare al 14 agosto

Crisi di Governo 2019 - annunciata la prima #MaratonaMentana : Il TgLa7 scende in campo per seguire da vicino gli sviluppi della Crisi di Governo con uno speciale in onda domani, martedì 13 agosto, dalle 17.30. Ad annunciarlo via Twitter è stata Gaia Tortora, che ha usato anche l'ormai celeberrimo hashtag #MaratonaMentana. E il direttore Mentana ci sarà: dopo aver ironizzato sulla 'tensione' per l'incontro dei capigruppo con uno scatto che lo immortalava pacificamente al mare, ha finito per 'capitolare', ...

Crisi di Governo - Senato si riunisce martedì alle 18 per decidere il calendario. Conte potrebbe riferire a Palazzo Madama il 20 agosto : La capigruppo del Senato ha deciso a maggioranza che l'aula si riunirà domani alle 18 per votare il calendario, e il 20 agosto l'assemblea potrebbe tornare a riunirsi per ascoltare le...

Ocean Viking - altro soccorso di migranti. Italia - Crisi di governo e nuova invasione delle Ong : Italia sull'orlo della crisi di governo e di un'altra imponente invasione di migranti. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere hanno completato "un soccorso critico". "Pochi minuti dopo che i giubbotti di salvataggio erano stati distribuiti - spiegano le ong su Twitter -, un tubo di gomma della fr

Crisi di Governo in tv - il primo eroe è Alessandro Taballione... : Accaldato, sotto il sole rovente di Roma, stretto tra i sanpietrini incandescenti e la cravatta al collo (quella che neanche il Ministro degli Interni pensa sia necessaria per la sfilata del 2 Giugno, ma che sfodera ai comizi post-spiaggia), stoicamente posizionato davanti a Palazzo Montecitorio chiusissimo nella domenica più calda dell'anno e a pochi giorni dal Ferragosto: Alessandro Taballione di Sky Tg24 ha conquistato la (mia) prima ...

Crisi di governo - Marcucci : “Spettacolo indegno”. Bernini (FI) : “Pd e M5s pronti a inciucio” : “Uno spettacolo indegno“, una “forzatura gravissima quando nella capigruppo c’era l’accordo della maggioranza su Conte che avrebbe riferito il 20 in Aula“. Così il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, al termine della capigruppo, parlando di “ennesimo oltraggio al Parlamento”. “La Casellati – aggiunge – non doveva prestarsi”. Anche Leu denuncia la scelta di “piegare ...

Pensioni anticipate - Di Maio su Q100 : 'Una Crisi di governo ora è assurda' : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro del dibattito politico e si prospettano come temi chiave nel confronto istituzionale (ed in quello indiretto con i cittadini) per la discussione sulla caduta del governo. A conferma di ciò ci sono le numerose prese di posizione emerse nelle ultime ore tra le due differenti aree del governo uscente, nonché con le forze di minoranza. In tal senso può essere letto anche un ...

La Crisi di governo e la situazione a Hong Kong : Chi è l'uomo del giorno, quello di cui parlerete nelle cene al mare, in montagna o meglio ancora in campagna? Ovviamente è il nuovo Churchill, detto davvero senza ironia, Nicola Zingaretti. L'uomo che dice no alla peace in our time con chi ha governato con Salvini e ne ha condiviso tutto e che dice

