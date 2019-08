Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019). Botte. Tradimenti. Tutto andava avanti, senza requie per la donna, da 34 anni. Da una vita: lui,65enne,la moglie, sette anni più anziana, dal 1985. Una data fissata dalla donna che, sentita dai carabinieri intervenuti nell’abitazione di Soresina, diecimila abitanti, in provincia di, ha raccontato che proprio in quell’anno cominciarono i problemi in. Sofferenze fisiche e psicologiche alla base delle quali c’erano le continue infedeltà coniugali, ha spiegato la donna ai militari. Da lì le liti durante i quali ilavrebbe più volte alzato le mani sulla compagna, che all’apice dell’ennesimo episodio violento si è rivolta alle forze dell’ordine. L’uomo,dai carabinieri della compagnia di, agli ordini del comandante Rocco Papaleo, dovrà rispondere davanti alla procura ...

Noovyis : (Cremona, pensionato denunciato per maltrattamenti in famiglia: “Picchiava e vessava la moglie da 34 anni”) Playhi… -