CorSport | Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus

CorSport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

CorSport : Per Ounas ipotesi Cagliari : 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto : Per Ounas sono arrivate diverse proposte. Ci sono le irruzioni dei club francesi come Lille e Bordeaux, ma anche il Cagliari, che ha discusso con il Napoli proponendo 5 milioni di euro per il prestito e 30 per il riscatto. Bisognerà capire cosa intende fare l’algerino, atteso a Napoli il 14 agosto. L'articolo CorSport: Per Ounas ipotesi Cagliari: 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto sembra essere il primo su ilNapolista.

CorSport : Raggiunto accordo tra Napoli e Torino per Verdi. Per la firma si aspetta il rinforzo in attacco : L’accordo tra Napoli e Torino per Verdi è stato Raggiunto. L’ultima telefonata tra De Laurentiis e Cairo è bastata per trovare un punto di intesa. Teoricamente, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante è già un granata ma il Napoli non può rischiare di trovarsi con un uomo in meno e aspetta l’arrivo di Lozano o James prima di firmare il contratto per il trasferimento. L’accordo prevede 10 milioni per il prestito oneroso ed eventualmente la ...

CorSport : Marotta ha pronto lo sgambetto per Paratici - prezzo più alto per Icardi solo alla Juve : L’Inter sa come farsi rispettare anche fuori dal campo. Continua la guerra fredda tra Marotta e Paratici dopo la vittoria su Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro è pronto a fare un dispetto ai bianconeri per rendergli il favore sulla trattativa Lukaku. I bianconeri invece temporeggiano in attesa di perfezionare le uscite nel reparto avanzato, ma sanno bene che trattare con l’Inter sarà complicato. Dopo il caso ...

CorSport : La trattativa per James è ancora aperta. È tutto nelle mani di Jorge Mendes : Il Real Madrid è diventato una prigione per James Rodriguez. Attorno al colombiano si gioca tutto sull’attesa. Il colombiano – che per ora è stato inserito nella rosa ufficiale del club con la maglia numero 16 – aspetta di conoscere il suo futuro, desiderando fortemente il Napoli di Ancelotti. Florentino Perez aspetta che arrivi un’offerta di qualche estimatore che gli consenta di recuperare una parte di ciò che ha speso. Il Real vuole una ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole. 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Nuovo sondaggio della Roma per Mertens : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stato un Nuovo sondaggio della Roma su Dries Mertens. Si tratta di indiscrezioni, scrive il quotidiano, di soffiate, ma la voce è circolata. Mertens è stato cercato dal club giallorosso già durante le trattative con il Napoli per Manolas, ma all’epoca De Laurentiis fu irremovibile, considerandolo non cedibile. Il belga è legato da un altro anno di contratto soltanto con il ...

CorSport : Per Callejon offerta multimilionaria dalla Cina. Ma il Napoli lavora al rinnovo : Vanno avanti i colloqui per il rinnovo di Callejon dal 2020 al 2022. L’idea è di spalmare l’ingaggio e di questo il Napoli sta discutendo con il manager del calciatore, Quilon. Nonostante Callejon abbia 32 anni compiuti, il Napoli conosce bene il suo valore, dimostrato sul campo anche nell’ultima amichevole contro il Barcellona, se ce ne fosse stato ancora bisogno. E Ancelotti intende puntare ancora su di lui. Intanto, però, scrive il Corriere ...

CorSport : Llorente chiede 4 milioni. Per il Napoli sono troppi per un last minute : Tra le alternative vagliate dal Napoli per l’attacco c’è anche lo svincolato Llorente. Potrebbe essere un last minute nella corsa ai rinforzi nel reparto offensivo, qualora la trattativa per Lozano non andasse in porto per intoppi dell’ultima ora. Lo spagnolo, però, ha un costo consistente. chiede un triennale da 4 milioni. E poi ha 34 anni e De Laurentiis preferirebbe un attaccante giovane. Inoltre, dopo il tramonto dell’operazione ...

CorSport : Per Lozano si attende l’ok di Raiola. James aspetta la telefonata di Mendes : Il Napoli ha studiato con precisione le mosse da compiere sul mercato. Il piano del club è stato messo a punto da De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli con la supervisione economico-finanziaria di Chiavelli, scrive il Corriere dello Sport. Il piano prevede Lozano e James nel Napoli e a questo si sta lavorando. Lozano sta discutendo il contratto con il club partenopeo. Ci sono clausole, cavilli, diritti di immagine e provvigioni da considerare e la ...

CorSport : Patto Perez-Mendes : se nessuno si fa avanti James va al Napoli : Il Napoli non molla l’affare James Rodriguez. C’è un Patto tra Florentino Perez e Jorge Mendes, scrive il Corriere dello Sport. Prevede che, se non succede nulla, ovvero se non si fa avanti nessuno, il colombiano vada al Napoli. Il Real aspetta ancora un’offerta da 5 milioni e un estimatore pronto a farla. Il Napoli resta sulle proprie posizioni: prestito con diritto di riscatto da fissare nel 2020, al massimo prestito oneroso. Il club di De ...

CorSport : Lozano in dirittura d’arrivo. Operazione da 80 milioni tra acquisto e ingaggio : Per Hirving Lozano sembra che sia davvero tutto fatto. Si è ai dettagli contrattuali. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il messicano era già convinto da tempo di voler giocare la Champions e di aver scelto, tra le possibilità che gli si offrivano per farlo, il Napoli. Bisognava convincere il PSV e non è stato facile nonostante il pagamento della clausola rescissoria. Un affare da 80 milioni, che sono quelli per rispettare la liberatoria e per ...

CorSport : Gianluca Gaetano è la prova del fiuto di Ancelotti per i talenti : Gianluca Gaetano aveva colpito Ancelotti sin dagli allenamenti della scorsa stagione. Il suo è un vero fiuto per scoperte del genere, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico lo ha schierato in Coppa Italia contro il Sassuolo, poi con Spal e Bologna alla fine del campionato, e adesso contro il Liverpool (30 minuti) e con il Marsiglia (un tempo intero). Il prossimo passo sarà probabilmente vederlo in campo nella doppia sfida americana contro il ...